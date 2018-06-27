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Нужен ли России царь-батюшка

27 июня 2018, 02:54  •  40 • В России

Об этом в эфире Радио «КП» (97,2 FM) поспорили публицист Максим Шевченко и иеромонах, начальник историко-мемориального управления Российского Императорского Дома Никон Белавенец.

«КРЫМ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ КОРОЛЕЙ - НАСЛЕДИЕ РУССКОЙ ИМПЕРИИ»

«КП»: - Бог весть, что творится в монархических кругах. Великая княгиня Мария Владимировна триумфально едет по Крымскому мосту. В ответ на это депутат Наталья Поклонская говорит: «Сколько можно дурить людей «монархами»?» Представитель дома Романовых обвиняет Поклонскую в душевном расстройстве. Что это за игра престолов?

Шевченко: - Это попытка Марии Владимировны «продать» российским властям поддержку глобального Традиционалистского клуба (неофициальное сообщество охранителей древних традиций, возглавляемое царствующим домом Великобритании Виндзоров, Папой Римским и далай-ламой. Альтернатива - Либеральный клуб, возглавляемый Вашингтоном. - Ред.), куда очень условно входит европейский дом Романовых. Оба клуба - не странные чудаки, а очень влиятельная мировая сила. И Мария Владимировна, проехав по мосту, показывает, что этой мировой силе плевать на все санкции. Показывает, что Крым - это наследное владение Романовых. Хотя сами по себе Романовы и не очень влиятельны, поскольку потеряли свою страну.

Отец Никон: - Поклонская на волне популярности считает себя единственной заступницей царя-страстотерпца Николая Второго. Поклонская приняла орден от Императорского дома Романовых. Но потом великая княгиня Мария Владимировна позволила себе не согласиться с призывами запретить «Матильду», чтобы не делать лишнюю рекламу фильму. И тут пошло-поехало. Мне кажется, что Поклонская искренна в своем заблуждении. Она одержима навязчивой идеей.

Максим ШевченкоФото: Евгения ГУСЕВА

«ПРЕДАЛ СТРАНУ»

«КП»: - Если Николай Второй отрекся от престола, есть ли какие-то права у Романовых на трон? И имеют ли нынешние Романовы вообще отношение к царской семье?

Отец Никон: - Отречение носило вынужденный характер. Император не мог отрекаться за сына несовершеннолетнего.

Шевченко: - Они имеют право на наследие такое же, как отец Никон имеет право быть Патриархом. Я не считаю, что кто-либо сегодня имеет право легитимно претендовать на возможный русский престол. Но любой человек может претендовать на то, чтобы быть царем, если его выберут таковым, как когда-то Мишу Романова выбрал Земский собор.

«КП»: - Всякая монархия лишь тогда чего-нибудь стоит, когда ее принимает народ. И как вы себе представляете восстановление монархии? Через революцию? Референдум? Как выбирать царя?

Отец Никон: - Императорский дом понимает, что предпосылок для восстановления монархии нет. Монархия - это построение государства по принципу семьи. Для этого нужно самосознание большинства населения. Если сейчас путем какой-то комбинации восстановить монархию, при первой же неудаче народ отвернется от царя. Но говорить о преимуществах империи надо. Это приносит большую пользу нашей стране.

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«КП»: - Почему наши люди не созрели для царя?

Шевченко: - Монархия предала Россию. Николай Второй втянул страну в две войны, которые проиграл. Да, Николай испытал невероятную трагедию: видел, как на его глазах убивают любимую семью. Но после этого в России были убиты миллионы людей! И в этом прямая политическая вина Николая Второго как плохого руководителя, который запаздывал с реформами. Попытка удержать власть, вместо того чтобы ответить на запрос стонущего народа. А революция 1905 года - это был просто крик русского народа о том, что мы так дальше жить не можем. В итоге Николай погиб. Вместе с ним погибла Российская империя. Именно это осталось в памяти и в сознании народа.

Отец Никон: - Я не согласен, монархия никого не предавала. Максим говорит, что Николай остался глух к призывам общества. Но российское общество тогда на 99% было заражено желанием вести активную наступательную внешнюю политику. Трагедия в том, что к 1914 году именно общество говорило: надо идти до победного конца.

Шевченко: - Роль царя должна была быть над схваткой. Но он указывал, что можно, а что нельзя говорить с трибуны Госдумы. Николай не хотел слышать никакое общество. Он полагал, что интеллигенция прогнила, а народ-богоносец его любит. Это был иллюзорный взгляд на страну, в которой шло бешеным темпом развитие капитализма. После столыпинской реформы миллионы крестьян разорились и хлынули в города, создали пролетариат - будущую основу революции. Царь не видел своей страны, не понимал ее.

Отец Никон: - Не следует идеализировать Российскую империю до 1917 года. В своем обращении в связи со 100-летием революции великая княгиня Мария Владимировна об этом говорит: вина есть и на доме Романовых, он не снимает с себя ответственности за ошибки. Но нам надо учиться не развязывать Гражданскую войну. Дом Романовых в эмиграции часто обвиняли в том, что он не хочет идти путем тупого реванша. Когда Кирилл Владимирович призвал обратить внимание на строительство, созидание, которое шло в тогдашнем СССР, его обвиняли чуть ли не в большевизме. Сейчас великая княгиня говорит, что она не делит своих соотечественников на партии. Ее общение с коммунистами тоже встречает непонимание среди монархистов, которые требуют белого реванша.

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Никон БелавенецФото: Иван МАКЕЕВ

ВСЕ ЛИ БЕЛЫЕ БЫЛИ ЗА ГИТЛЕРА?

«КП»: - Правда ли, что Романовы сотрудничали с Гитлером?

Шевченко: - Про Романовых я такого не слышал. А вот зарубежная церковь поддержала нацистское вторжение. Архиепископ Иоанн Шаховской сказал, что 22 июня - день всех святых, освобождение от большевизма, священный поход...

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Отец Никон: - Для многих белых эмигрантов это было продолжение Гражданской войны. Они наивно полагали, что Германия ведет освободительный поход.

Шевченко: - Для той части Белого движения, которое жило на немецкие деньги, как Краснов и Шкуро, это было продолжение. А для части белой эмиграции, жившей в свое время на деньги Антанты (Англии и Франции), - это не было продолжением. Деникин не поддержал немцев... А правда ли, что папа Марии Владимировны служил в СС?

Отец Никон: - Это вранье. Списки всех чинов СС опубликованы.

«ЛИВАДИЯ ДОМУ РОМАНОВЫХ НЕ НУЖНА»

«КП»: - А на какие деньги сейчас живут Романовы?

Отец Никон: - Поездки организуются теми людьми, которые хотят видеть императорскую семью в том или ином регионе.

«КП»: - Сейчас Романовы на что-то внутри России претендуют?

Отец Никон: - Неоднократно великая княгиня заявляла, что она ни на что не претендует из имущества. Она принципиально выступает против реституции, справедливо полагая, что это - новые социальные конфликты.

Шевченко: - А все разговоры про Ливадию?

Отец Никон: - Это утки. Это не ее позиция. Мария Владимировна - гражданка России. До 1992 года Романовы были лицами без гражданства. Мальтийский орден предоставлял великому князю свой паспорт. А жили они во Франции, с видом на жительство.

«КП»: - Почему монархии в России больше не может быть?

Шевченко: - В России может быть любой политический строй. Но после тех бурь, которые мы пережили в ХХ веке, Россия вполне заслужила тот строй, который выбирает сам народ, а не который ему будет навязан.

Отец Никон: - Монархия в России возможна. Но для этого нужен другой уровень сознания народа. И церковь не исключает, что когда-нибудь народ дорастет до монархии.

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Как вы относитесь к историческим фигурам времен революции и гражданской войны?

ОПРОСЫ

Николай II обошел Сталина

Эдвард ЧЕСНОКОВ

ВЦИОМ выяснил, что думают россияне о деятелях времен Гражданской войны.

Нынешнее лето - полоса 100-летних юбилеев. Июнь 1918-го - мятеж Чехословацкого корпуса во время Гражданской войны. Июль - расстрел Николая II с семьей... Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как россияне относятся к этим неоднозначным датам. И на чьей они были бы стороне100 лет назад.

Оказалось, на стороне красных было бы вдвое больше наших современников (16%), чем на стороне белых (7%). Но абсолютное большинство - 67% россиян - считают, что в чем-то и правы, и виноваты были обе стороны. Но настоящая сенсация опроса - то, что Николай II обогнал по популярности не только Ленина, но и лидера опросов последних лет Сталина (см. таблицу).

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СПРАВКА «КП»

Российский Императорский Дом - представители рода Гольштейн-Готторп - Романовых. Его возглавляет с 1992 года великая княгиня Мария Владимировна (64 года). Родилась и живет в Испании. Училась в Оксфордском университете. Муж - Франц Вильгельм Прусский.

Внучка великого князя Кирилла Владимировича (двоюродного брата Николая Второго), провозгласившего себя в 1924 году российским императором в изгнании.

Крымский депутат предупреждает: - А цари-то ненастоящие!Фото: Евгения ГУСЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья ПОКЛОНСКАЯ:

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Хватит дурить детьми лейтенанта Шмидта!

Депутат Госдумы тоже пришла в эфир Радио «КП» и объяснила свой скандал с царской семьей.

«КП»: - Почему у вас разразился конфликт с великой княгиней?

Поклонская: - Проехаться по Крымскому мосту - большое удовольствие. Но как это было сделано: с указаниями титулов Марии Владимировны Гогенцоллерн-Мухранской. Эта реклама не могла оставить равнодушной крымчан. На приеме граждан в Евпатории были возмущения: «Такие титулы!» Еще Императорский дом награждает орденами, которые по закону России может выдавать только наш президент. Я про орден Андрея Первозванного.

«КП»: - Вы обвинили их в самозванстве?

Поклонская: - Я всего лишь классику процитировала: хватит дурить детьми лейтенанта Шмидта. Хочу подчеркнуть черной жирной полосой: Мария Владимировна Гогенцоллерн-Мухранская с ее сыном Георгием и вся организация Российский Императорский Дом никакого отношения к святой царской семье не имеют. Посмотрите на поведение официального представителя этого дома.

«КП»: - Мы позвонили главе канцелярии Императорского дома Романовых Александру Закатову.

Закатов: - Госпожа Поклонская впала в какое-то фанатичное сектантствующее состояние. Мы с сожалением относимся к этому, скорбим, молимся о ней... Очевидно, что защищать ценности, которые воплощает в себе царская семья, невозможно с таким духом ненависти. Она реагирует на действия живых представителей дома Романовых, как бес на заутреню.

Поклонская: - Могу лишь улыбнуться в ответ. Они только и могут раздавать высокие награды из рук таких величеств. Это предмет для разбирательства МВД. У нас в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрен штраф за незаконное учреждение и раздачу таких орденов, которые копируют государственные.

ОРДЕН ВЕРНУЛА ИЗ-ЗА «МАТИЛЬДЫ»

«КП»: - Но вы сами в свое время принимали орден из рук главы Российского Императорского Дома. Потом, когда Мария Владимировна высказалась по поводу фильма «Матильда», отказались от награды. Правда ли, что все это из-за «Матильды»?

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Поклонская: - Первый мой комментарий действительно был связан с тем, что я вернула награду Марии Владимировне в связи с ее позицией по фильму. Российский Императорский Дом, который прикрывается фамилией нашего государя, должен прежде всего отстаивать интересы чести и доброе имя православного святого (Николая Второго, которого Русская церковь причислила к лику страстотерпцев. - Ред.). Взамен мы не услышали комментария, что цесаревич Николай якобы мог иметь какие-то отношения с балериной. Я увидела позицию и вернула награду, которую мне ранее вручали.

«КП»: - А вы считаете эту позицию предательской?

Поклонская: - Конечно. Нельзя молчать, когда при тебе оскорбляют наших святых.

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