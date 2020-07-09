Нужен ли России «новый Сталин»: размышления о сильном лидере • 81 • Аналитика

Многие россияне любят рассуждать о сильном лидере, способном «железной рукой» управлять российским государством. В пример часто приводят Сталина, но есть ли сегодня в действительности потребность в таком лидере?





К сожалению, рассуждения о диктаторе, способном управлять страной, опираясь на авторитет собственной власти и на силовые методы, в большинстве случаев оторваны от реального анализа социальных, политических и экономических процессов и в стране, и в мире в целом.



Любители апеллировать к личности Иосифа Сталина рассматривают «вождя всех народов» в отрыве от той идеологии и политической системы, которую он представлял. Сталин был вождем мобилизационного общества, советского государства, сплоченного коммунистической идеологией и имевшего перед собой главную цель – строительство коммунизма, и промежуточные цели, включая ту же индустриализацию. Политика Сталина была направлена, в первую очередь, на достижение этих целей, а уже результатом проведения этой политики становилось укрепление Советского Союза как сильной в военном отношении и экономически развитой державы.



В современных условиях сильный лидер никоим образом не будет равен и тождественен Сталину. Скорее это будет «клон» Аугусто Пиночета или даже Анастасио Сомосы, со всеми вытекающими последствиями. То есть, это будет «сильный лидер» олигархата, который свой силовой потенциал будет использовать, прежде всего, для дальнейшего укрепления финансового и экономического могущества олигархов и корпораций и для защиты интересов олигархов, в том числе и от народа. Мы помним, как в девяностые годы о желательности «русского Пиночета» любили рассуждать политики типа Валерии Новодворской и уже одно это обстоятельство заставляет задуматься о том, кому будет выгодна в сложившейся экономической системе «сильная рука»?



Новый российский диктатор никоим образом не будет заступником или защитником народа. В крайнем случае, за счет нефтяных денег будет осуществляться периодическая выплата каких-нибудь разовых пособий в популистских целях, на этом собственно и все. Зато такой «сильный лидер» будет безжалостно подавлять любые попытки недовольства не только государственной политикой, но и теми же действиями корпораций.



Учитывая зависимость российской финансовой и экономической элиты от Запада, наивно было бы предполагать, что такой «сильный лидер» в действительности будет заботиться о защите интересов России в глобальном масштабе. Воинственная риторика совсем не тождественна реальному положению страны на мировой политической арене.







Достаточно посмотреть на многочисленных диктаторов стран «третьего мира», которые при своей декларируемой антизападной или антиимпериалистической направленности одновременно держали свои капиталы в американских, британских и швейцарских банках, обладали внушительной недвижимостью в США и странах Западной Европы, учили своих детей в американских или британских вузах. О какой внешнеполитической независимости в данном случае можно говорить?



Большой бедой наших трудолюбивых и порядочных простых людей является то, что они до сих пор, ностальгируя по советским временам, пытаются отождествлять собственные интересы и интересы правящей элиты, а это в текущей ситуации далеко не одно и то же. Мечтая о «новом Сталине», они не понимают, что в действительности этот «Сталин» окажется всего лишь Пиночетом или Сомосой и положение рядовых граждан в случае прихода такого человека к власти может лишь ухудшиться.



Другое дело, если говорить о сильном лидере при условии изменения экономической политики государства, выработки новой политической стратегии, переориентации на социальные ценности. В этом случае да, сильный лидер будет необходим, чтобы проводить в жизнь все эти изменения и защищать их от неизбежного сопротивления и Запада, и наших доморощенных олигархов, пусть они и выдают себя за патриотов и радетелей государства российского. Многие россияне любят рассуждать о сильном лидере, способном «железной рукой» управлять российским государством. В пример часто приводят Сталина, но есть ли сегодня в действительности потребность в таком лидере?К сожалению, рассуждения о диктаторе, способном управлять страной, опираясь на авторитет собственной власти и на силовые методы, в большинстве случаев оторваны от реального анализа социальных, политических и экономических процессов и в стране, и в мире в целом.Любители апеллировать к личности Иосифа Сталина рассматривают «вождя всех народов» в отрыве от той идеологии и политической системы, которую он представлял. Сталин был вождем мобилизационного общества, советского государства, сплоченного коммунистической идеологией и имевшего перед собой главную цель – строительство коммунизма, и промежуточные цели, включая ту же индустриализацию. Политика Сталина была направлена, в первую очередь, на достижение этих целей, а уже результатом проведения этой политики становилось укрепление Советского Союза как сильной в военном отношении и экономически развитой державы.В современных условиях сильный лидер никоим образом не будет равен и тождественен Сталину. Скорее это будет «клон» Аугусто Пиночета или даже Анастасио Сомосы, со всеми вытекающими последствиями. То есть, это будет «сильный лидер» олигархата, который свой силовой потенциал будет использовать, прежде всего, для дальнейшего укрепления финансового и экономического могущества олигархов и корпораций и для защиты интересов олигархов, в том числе и от народа. Мы помним, как в девяностые годы о желательности «русского Пиночета» любили рассуждать политики типа Валерии Новодворской и уже одно это обстоятельство заставляет задуматься о том, кому будет выгодна в сложившейся экономической системе «сильная рука»?Новый российский диктатор никоим образом не будет заступником или защитником народа. В крайнем случае, за счет нефтяных денег будет осуществляться периодическая выплата каких-нибудь разовых пособий в популистских целях, на этом собственно и все. Зато такой «сильный лидер» будет безжалостно подавлять любые попытки недовольства не только государственной политикой, но и теми же действиями корпораций.Учитывая зависимость российской финансовой и экономической элиты от Запада, наивно было бы предполагать, что такой «сильный лидер» в действительности будет заботиться о защите интересов России в глобальном масштабе. Воинственная риторика совсем не тождественна реальному положению страны на мировой политической арене.Достаточно посмотреть на многочисленных диктаторов стран «третьего мира», которые при своей декларируемой антизападной или антиимпериалистической направленности одновременно держали свои капиталы в американских, британских и швейцарских банках, обладали внушительной недвижимостью в США и странах Западной Европы, учили своих детей в американских или британских вузах. О какой внешнеполитической независимости в данном случае можно говорить?Большой бедой наших трудолюбивых и порядочных простых людей является то, что они до сих пор, ностальгируя по советским временам, пытаются отождествлять собственные интересы и интересы правящей элиты, а это в текущей ситуации далеко не одно и то же. Мечтая о «новом Сталине», они не понимают, что в действительности этот «Сталин» окажется всего лишь Пиночетом или Сомосой и положение рядовых граждан в случае прихода такого человека к власти может лишь ухудшиться.Другое дело, если говорить о сильном лидере при условии изменения экономической политики государства, выработки новой политической стратегии, переориентации на социальные ценности. В этом случае да, сильный лидер будет необходим, чтобы проводить в жизнь все эти изменения и защищать их от неизбежного сопротивления и Запада, и наших доморощенных олигархов, пусть они и выдают себя за патриотов и радетелей государства российского. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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