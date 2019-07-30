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Нужен креатив: в США надеются на творчество Киева

30 июля 2019, 16:24  •  17 • Война
Американская администрация надеется, что появление во главе Украины новых людей способствует выдвижению более творческих идей по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в понедельник в Экономическом клубе Вашингтона. Он также подчеркнул, что Вашингтон взаимодействует с новым правительством Украины.
«Конфликт на Украине подлинный. Они все еще воюют. Не каждый день, но много. Это совершенно реально», — обратил внимание глава внешнеполитического ведомства США.
Отвечая на вопрос о воссоединении Крыма с Россией, Помпео в очередной раз отметил, что Соединенные Штаты не собираются отказываться от курса на его непризнание.
«Позиция США заключается в том, что это неприемлемо», — заявил Помпео, подчеркнув, что «Крым должен вернуться» в состав Украины.
Декларацию о непризнании воссоединения Крыма и России американская администрация обнародовала в июле 2018 года. Этот документ официально и публично провозглашает политикой Вашингтона непризнание возвращения полуострова в состав РФ. Его подписал Помпео.
При этом американский лидер Дональд Трамп возложил ответственность за ситуацию, сложившуюся вокруг Крыма, на своего предшественника Барака Обаму. По мнению Трампа, это произошло из-за того, что президент России Владимир Путин не уважал своего прежнего американского коллегу.
Американская сторона поддерживает постоянный диалог с украинской по вопросу урегулирования конфликта на востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский 26 июля встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и обсудил ситуацию в Донбассе. В том числе речь шла о разведении сил и средств вокруг Станицы Луганской.
«Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня в Донбассе будет всеобъемлющим и постоянным», — говорится в заявлении на сайте президента Украины.
Впрочем, в действительности этот режим регулярно нарушается.
Как сообщили в самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), украинские силовики нарушили его уже в первые сутки, причем три раза.
По информации Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, третьим был обстрел населенного пункта Михайловка около 18.30 (совпадает с Москвой).
Незадолго до этого в республике сообщили о срыве перемирия из-за обстрела села Новая Таврия на юге ДНР. Сторона ополчения обвинила ВСУ в том, что они открыли огонь по населенному пункту.
Таким образом, согласованное бессрочное перемирие было нарушено почти через 13 часов после вступления в силу.
И тем не менее, на новое правительство на Украине возлагают большие надежды, причем не только в США, но и в России.
Президент России Владимир Путин ранее выразил готовность встретиться с украинским коллегой и обсудить с ним ситуацию в Донбассе, но только после того, как в Киеве будет сформирован кабмин.
«Более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны», — подчеркнул глава государства.
В то же время Путин отметил, что не знает, как на данную инициативу отреагируют другие участники переговоров. Речь идет о посредничестве на саммите в Минске Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и французского лидера Эммануэля Макрона.
Несмотря на готовность Путина общаться с Зеленским, российского лидера смущает неоднозначность позиции его украинского коллеги. В частности, президент России отмечал, что глава Украины выражал готовность урегулировать конфликт в Донбассе, но позже заявил об отсутствии намерения вступать в диалог с «сепаратистами».
«Наверное, это как-то не вяжется с тем, что говорилось в ходе предвыборной кампании.
Дождемся окончания предвыборной кампании в парламент Украины — посмотрим, что будет происходить в реальной жизни», — сказал российский лидер 4 июля в ходе пресс-конференции после встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

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