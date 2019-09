«Нужен конвейер из плохих новостей»: почему Дональда Трампа призвали отказаться от его бизнес-империи

Апелляционный суд второго округа США начал разбирательство по иску к Дональду Трампу, в котором утверждается, что американский президент нарушает Конституцию, так как получает доходы от собственного бизнеса. Иск подан правозащитной организацией, руководитель которой близок к Демократической партии. По мнению экспертов, таким образом конкуренты пытаются дискредитировать Трампа перед президентскими выборами.

Президент США Дональд Трамп стал ответчиком по гражданскому иску. Его подала правозащитная организация «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне» (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW), действующая в данном случае от имени ряда американских предпринимателей. Основная претензия правозащитников состоит в том, что Трамп не отказался от своих бизнес-активов, в том числе зарубежных, а передал их в трастовое управление.

Как утверждается в иске, тем самым было создано неоправданное конкурентное преимущество попечителям траста собственности президента и напрямую нарушено одно из положений Конституции США. Основной закон Соединённых Штатов запрещает главе государства получать деньги из-за рубежа. А собственность Трампа находится в том числе и за пределами Америки.

Апелляционный суд второго округа США постановил начать разбирательство по этому иску.

«Если президент Трамп желает избежать дальнейшего развития этого дела и возместить крупные убытки, вызванные его неконституционными действиями, то сейчас ему самое время отказаться от своих предприятий и прекратить нарушать положение Конституции, запрещающее получать вознаграждение от других государств», — приводит Reuters заявление исполнительного директора CREW Ноа Букбайндера.

В то же время Конституция и законы США не обязывают президента страны отказываться от своей собственности и активов. На время исполнения своих обязанностей ему достаточно лишь передать их в доверительное управление. При этом траст не обязательно должен быть «слепым» — то есть с управляющим, который никак не связан с владельцем и полностью независим от него в своих решениях.

Как ранее сообщала газета The New York Times, попечителем траста президента с 2017 года стал его сын Дональд Трамп — младший. При этом он же является исполнительным вице-президентом семейной девелоперской компании The Trump Organization — главного актива бизнес-империи американского лидера.

Если иск будет удовлетворён, президента США могут обязать избавиться от своего бизнеса. Таким образом, будет создан невиданный в истории страны прецедент, отмечают эксперты.

«Невозможно себе представить, что кандидат в президенты Соединённых Штатов сжигает все свои деньги и заявляет, что отныне у него не будет никаких доходов, кроме президентской зарплаты. Так в США не делается», — утверждает в беседе с RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Тактика демократов

Эта попытка CREW привлечь Трампа к ответственности за то, что он не отказался от своих активов, — уже вторая по счёту. Первый иск был подан почти сразу же после вступления действующего президента США в должность. Однако в декабре 2017 года Федеральный окружной суд в Нью-Йорке постановил, что истцы руководствуются политическими мотивами. Поэтому их обращение было отклонено.

Протестующие против визита президента США Дональда Трампа в Балтимор

Reuters

© Leah Millis

Дело в том, что исполнительный директор CREW Ноа Букбайндер много лет был юридическим советником сенатора от Демократической партии Патрика Лихи — убеждённого противника Трампа и одного из самых ярых критиков его внешнеполитического курса.

Тем не менее Апелляционный суд второго округа США постановил, что в данном случае значение имеют не политические убеждения истцов, а сама фабула иска.

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрия Рогулёва, перспективы победы СREW в суде невелики, но она на неё вряд ли рассчитывает.

«Истцы надеются исключительно на общественную реакцию, на привлечение внимания к Трампу, на создание его негативного образа, то есть на политические последствия», — сказал Рогулёв в беседе с RT.

Он обращает внимание, что иск будет рассматриваться на фоне разворачивающейся в США предвыборной кампании по выборам главы государства, которые состоятся в ноябре 2020 года. На сегодняшний день Трамп — фактически безальтернативный кандидат от Республиканской партии. У демократов ситуация гораздо сложнее. На их праймериз — внутрипартийных выборах — нет явного фаворита. Сейчас идёт ожесточённая борьба между либеральным и социалистическим крыльями партии, исход которой спрогнозировать невозможно.

Взаимные обвинения кандидатов-демократов могут отпугнуть их электорат, который в таком случае вполне может поддержать Трампа, говорит Дмитрий Дробницкий. Избежать этого крайне нежелательного для партии варианта можно в случае дискредитации действующего президента, считают аналитики. По их мнению, цель демократов — добиться того, чтобы Трамп выглядел совсем неподходящей альтернативой любому кандидату от демократов.

«В симпатизирующей Демократической партии прессе будет сокращаться медийное освещение всего позитивного, что делает президент. А о предполагаемых правонарушениях, напротив, будут говорить крайне много. Поэтому нужен конвейер из плохих новостей о Трампе. Нужны иски, пусть даже вероятность их удовлетворения близка к нулю. Примерно так через свою прессу республиканцы действовали против Барака Обамы в 2012 году. Правда, у них ничего не получилось», — сказал Дробницкий.

Напомним, что Барак Обама выиграл президентские выборы 2012 года, обойдя республиканца Митта Ромни.

Перспектива импичмента

Эксперты также обращают внимание на тот факт, что обращение CREW в Апелляционный суд второго округа совпало с рассмотрением в Юридическом комитете палаты представителей США резолюции, которая определяет правила проведения расследования в отношении президента страны. Этот документ был принят 12 сентября. При голосовании Юридический комитет разделился по партийному признаку: все входящие в него демократы проголосовали за, все республиканцы высказались против. Так как членов Демпартии в комитете больше (24 против 17), резолюция была одобрена.

Здание Trump Tower в Чикаго

globallookpress.com

© Uwe Kraft/imageBROKER.com

Этот документ позволит Юридическому комитету назначать слушания по импичменту главе государства, а также опрашивать свидетелей. Демократы намерены воспользоваться такой возможностью. Член этой партии, председатель Юридического комитета Джерри Надлер уже анонсировал серию слушаний, посвящённых многочисленным обвинениям в адрес Трампа, которые выдвигаются сторонниками демократов.

«На нас, как на членов конгресса, а также Юридического комитета палаты представителей, возложена ответственность за проведение расследований по каждому из этих обвинений и определение круга соответствующих мер. Эта же ответственность обязывает нас решить и вопрос о том, следует ли выдвигать обвинения с целью импичмента», — сказал Надлер.

Он подчеркнул, что решение комитета не может основываться на личном отношении к президенту Трампу.

«В него не следует вкладывать свою оценку опрометчивых политических шагов или личного поведения президента. Оно должно быть обусловлено доказательствами, которые нам предоставлены и продолжают поступать», — утверждает Надлер.

Дмитрий Дробницкий отмечает, что, хотя демократы усиленно стараются найти основания для импичмента президенту, маловероятно, что до выборов в ноябре 2020 года он будет отстранён от власти.

«Сейчас нет никакого сценария, согласно которому процедура импичмента может завершиться выдворением Трампа из Белого дома. Для этого нужна поддержка двух третей членов сената, а это практически невозможно. Там большинство у Республиканской партии, а она поддерживает Трампа. Более того, нынешнее руководство Демократической партии резко выступает против обсуждения импичмента президенту до выборов», — говорит эксперт.

Он напоминает, что в 1998 году во время избирательной кампании по выборам в конгресс республиканцы попытались лишить своего поста тогдашнего президента Билла Клинтона. Они потерпели неудачу — обвинения оказались недостаточно убедительными. Намерение объявить импичмент без достаточных на то оснований было воспринято американцами как попытка устранить с политической арены конкурента. В результате на выборах в конгресс демократы получили несколько дополнительных мест.

«Можно отметить ещё и этический момент, который также не на руку противникам Трампа. В конгрессе очень мало небогатых политиков, не имеющих никаких бизнес-интересов. И уж конечно, есть существенная разница между человеком, который сделал себе состояние на момент избрания президентом, и теми людьми, которые разбогатели благодаря высокой должности в Вашингтоне», — подчёркивает Дробницкий.