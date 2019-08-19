Нужен Холмс, а не Лестрейд: Соловьёв высмеял доказательства "участия" России в войне в Донбассе

Предоставленные британской стороной "доказательства" присутствия российских военных и танков Т-72Б3 под Иловайском в 2014 году вызывают слишком много вопросов. Об этом заявил "ПолитЭксперту" телеведущий Владимир Соловьёв.

Ранее издание The Guardian получило данные со спутников. Как утверждают журналисты, новая информация доказывает участие России в боевых действиях в Донбассе.

Комментируя ситуацию, Соловьёв задал вопрос: почему британцы обнародовали данные спустя целых пять лет? Кроме того, представители ОБСЕ неоднократно говорили об отсутствии российских регулярных войск в зоне конфликта.

"Или это какой-то, вежливо говоря, эстонский спутник? У британцев появились новые специалисты?" - иронично добавил журналист.

Проблема также заключается в том, что со спутника невозможно установить принадлежность военной техники к конкретной стороне. Не стоит забывать, что Россия поставляла танки другим странам.

Подобного уровня улики можно обернуть против самой Великобритании. Например, если боевики "Исламского государства" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена") используют британское оружие.

По словам телеведущего, британцам пора перечитать Артура Конан Дойла и призвать на службу современную реинкарнацию Шерлока Холмса и Доктора Ватсона, а не действовать методами инспектора Лестрейда.

"Сами они уже не справляются. Ведут себя просто как инспектор Лестрейд", - иронично поведал он.