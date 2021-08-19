Нужен диалог: Лавров обозначил позицию Москвы по Афганистану

Глава МИД России Сергей Лавров обозначил позицию Москвы по ситуации в Афганистане. Он подчеркнул, что нужен общенациональный диалог.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Афганистане, подчеркнул, что талибы* пока не контролируют всю территорию страны, поэтому Москва выступает за начало общенационального диалога.

"Поступают сообщения о ситуации в Панджшерском ущелье, где сконцентрировались силы сопротивления. От этого становится только ещё более последовательной наша позиция", - подчеркнул Лавров.

Он напомнил, когда весь Афганистан был охвачен гражданской войной, Москва также инициировала переход к общенациональному диалогу с участием всех противостоящих афганских сил, всех этноконфессиональных групп страны.

"Точно также и сейчас, когда талибы* взяли власть в Кабуле, в большинстве других городов, провинций Афганистана, мы выступаем за то же самое", - заключил Лавров.

*"Талибан", талибы - организация, деятельность которой в России запрещена.