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Нужен диалог: Лавров обозначил позицию Москвы по Афганистану

19 августа 2021, 14:10  •  93 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров обозначил позицию Москвы по ситуации в Афганистане. Он подчеркнул, что нужен общенациональный диалог.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Афганистане, подчеркнул, что талибы* пока не контролируют всю территорию страны, поэтому Москва выступает за начало общенационального диалога.
"Поступают сообщения о ситуации в Панджшерском ущелье, где сконцентрировались силы сопротивления. От этого становится только ещё более последовательной наша позиция", - подчеркнул Лавров.
Он напомнил, когда весь Афганистан был охвачен гражданской войной, Москва также инициировала переход к общенациональному диалогу с участием всех противостоящих афганских сил, всех этноконфессиональных групп страны.
"Точно также и сейчас, когда талибы* взяли власть в Кабуле, в большинстве других городов, провинций Афганистана, мы выступаем за то же самое", - заключил Лавров.
*"Талибан", талибы - организация, деятельность которой в России запрещена.

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