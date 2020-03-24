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Нужды России обеспечат на 50% за счёт товаров из ЕАЭС - проект Минпромторга

24 марта 2020, 10:35  •  73 • Политика
В Минпромторге России разработали новый проект закона, по которому госнужды страны обеспечат на 50% за счёт товаров из ЕАЭС.
Министерство промышленности и торговли России разработало законопроект, согласно которому не менее 50% процентов товаров и услуг, которые закупает государство, должны быть произведены в странах - членах ЕАЭС. Об этом сообщил "Парламентской газете" депутат Государственной Думы Михаил Шеремет.
Определение доли закупок по каждому товару будет поручено кабинету министров. Например, речь идет о фармацевтической продукции и электрических инструментах. Также будут установлены правила для проверки на соблюдение требований.
"Хочу отметить, что товары, которые будут закупаться, во многих случаях гораздо качественнее зарубежных аналогов", - отметил парламентарий.
Новый законопроект позволит поддержать российских производителей в условиях санкций. В частности, речь идёт о Крыме, где производят профессиональные электроинструменты.
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