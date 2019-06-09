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Нурсултан Назарбаев уже сделал свой выбор: Сегодня в Казахстане выбирают нового лидера

09 июня 2019, 11:54  •  37 • Политика
Сегодня в Казахстане выбирают нового главу республики. Бывший президент Нурсултан Назарбаев уже сделал свой и проголосовал на избирательном участке.
В Казахстане сегодня выбирают президента. Избирательные участки открылись в 8.00 и закроются в 20.00. Всего работает 9920 избирательных участков.
Уже проголосовал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он пришел на участок, который находится в новом "Дворце школьников".
В стране это шестые по счету выборы. И впервые в них не участвует первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Он больше 29 лет возглавлял страну. И 29 марта 2019 года объявил о своем уходе с поста президента.
Право управлять государством Назарбаев передал председателю сената казахстанского парламента Касым-Жомарту Токаеву. Кстати, он есть в числе кандидатов на пост главы государства. Лидера жители республики выбирают на 5 лет.
Всего 7 кандидатов. Порога явки нет, поэтому выборы признают состоявшимися в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей.
В Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях места голосования откроют и закроют двери на час позже из-за разницы во времени, пишет "Политика сегодня".
На всех избирательных участках предприняты меры предосторожности: установлены металлоискатели, и специалисты службы безопасности проверяют содержимое сумок.

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