Нурсултан Назарбаев: миротворец и строитель государства

«Уроки исторической личности» - так называется статья президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева, посвященная его предшественнику на посту президента, первому лидеру независимого Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

«Только сильное государство может обеспечить благополучие и стабильность. Поток времени непрерывно движется век за веком, но история распорядилась так, что именно на рубеже тысячелетий в самом сердце Великой степи появилось новое государство. Для казахского народа, потомков легендарного Алаша, это дало возможность возродить утраченные ценности, вернуть былое единство, восстановить прервавшуюся летопись нашего героического прошлого, - пишет Касым-Жомарт Токаев. - Выполнение этой славной миссии на бескрайних просторах страны, входящей в десятку крупнейших по территории государств мира, щедро одаренной природными богатствами и имевшей в арсенале доставшееся от Советского Союза ядерное оружие, было самой судьбой предназначено великому сыну своего народа, основателю нашего государства Первому Президенту независимого Казахстана - Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву».

Президент республики приводит казахскую пословицу «Мудрый лидер не подведет» и цитирует слова Уинстона Черчилля: «В трудное время страну должен возглавлять сильный лидер». Именно таким мир узнал Нурсултана Назарбаева, без которого, по мнению действующего президента, страна не смогла бы осуществить исторические перемены.

«Мы только что разговаривали с будущим руководителем Казахстана»

Последовательно руководствуясь национальными интересами Казахстана в условиях турбулентных 1990-х, Нурсултан Назарбаев вывел свою страну в клуб 30 наиболее развитых стран мира, пишет Токаев. «Нурсултан Абишевич - по праву признанный и уважаемый всем мировым сообществом выдающийся государственный деятель и уникальный реформатор, сумевший заглянуть за горизонт завтрашнего дня! Это великая личность, своими руками создавшая историю независимой страны!» - утверждает действующий президент.

Феномену Нурсултана Назарбаева Казахстан обязан тем, что в самое трудное первое десятилетие независимости страна сохранила единство и согласие народа, преодолела архисложный переход к рыночной экономике, стала активным участником глобальных процессов.

Фото: elbasy.kz

Это сравнительно недавняя история, а первая встреча Касыма-Жомарта Токаева и Нурсултана Назарбаева произошла в далеком 1985 году, когда председатель Совета министров Казахской ССР Назарбаев побывал в Китае, где Токаев работал в посольстве Советского Союза.

«Уже тогда всех нас поразили и восхитили глубина знаний, смелость мыслей, последовательность и ясность речи, которую демонстрировал глава казахского правительства во время переговоров с китайской стороной. Когда мы встретились с сотрудниками посольства после неформальной беседы, длившейся два с половиной часа, я посмотрел на своих коллег и сказал: «Похоже, мы только что разговаривали с будущим руководителем Казахстана», - вспоминает Касым-Жомарт Токаев. Прогноз оказался верным: спустя 5 лет Нурсултан Назарбаев возглавит республику.

Это событие предопределило политическую судьбу нынешнего лидера страны, назначение которого на пост министра иностранных дел стало одним из первых кадровых решений президента Казахстана Назарбаева. Впоследствии Токаев займет одну из самых влиятельных должностей в ООН, вот что он пишет сегодня:

«За годы моей работы на посту заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций я не раз становился свидетелем того, как всемирно известные политики очень высоко отзывались о Нурсултане Назарбаеве. Несомненно, это заставляло меня испытывать еще большую гордость за свой народ».

Токаев отмечает, что Назарбаев родился в простой семье, учился в казахской школе, в начале трудовой карьеры работал металлургом. «С ранних лет Нурсултан Назарбаев жил заботой о людях. А умение играть на домбре и знание духовного наследия казахского народа сблизили его с творческой интеллигенцией. Превосходные организаторские способности и беззаветная любовь к работе привели молодого лидера на вершину управленческой вертикали», - пишет Касым-Жомарт Токаев.

По мнению действующего президента, политическая интуиция Нурсултана Назарбаева помогала ему предпринимать верные шаги в драматическую эпоху распада Советского Союза: «Нурсултан Назарбаев как опытный политик прекрасно понимал, что советская держава находится на грани развала. Поэтому в критический период истории он не стал участвовать в политических играх, развернувшихся в руководстве бывшего Союза, оставаясь сторонником интеграционных процессов. Когда развалилась некогда огромная страна, его позиция стала определяющей при формировании СНГ. …Независимый Казахстан оказался перед судьбоносным выбором. Молодое государство должно было определить свое место в мировой геополитике».

В этот период перед Назарбаевым стояли принципиальные вопросы исторического характера: «Какой страной станет Казахстан? Суждено ли ему стать мостом между Азией и Европой? Или он станет осью Север-Юг?»

«Чтобы понять значение и исторические масштабы преобразований, осуществлявшихся под руководством Главы государства, достаточно просто вспомнить, в каком сложном положении в тот момент находилась наша страна. В наследство от Советского Союза Казахстану достались пришедшая в упадок экономика, остановившиеся промышленные и сельскохозяйственные предприятия, безработица, бедность. Все это усиливало социальное напряжение, и в любой момент грозило привести к дальнейшей эскалации ситуации. Не секрет, что многие политики и эксперты в то время скептически относились к будущему нашего государства. По их мнению, экономические и демографические проблемы, отсутствие оформленной внешней границы могли нанести ощутимый урон независимости. Однако взвешенная и эффективная политика Первого Президента позволила полностью опровергнуть подобные скептические прогнозы», - утверждает Касым-Жомарт Токаев.

Президент-миротворец

Токаев считает, что одним из первых шагов, принесших Нурсултану Назарбаеву мировое признание, стал указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. В момент распада Советского Союза Казахстан входил в четверку стран-обладательниц крупнейших ядерных арсеналов, благодаря политической воле Назарбаева казахский народ, немало пострадавший от ядерных испытаний, выступил с инициативой отказа от оружия массового уничтожения.

Это вызвало широкий резонанс в международном сообществе, можно утверждать, что многие страны закрыли свои ядерные полигоны следуя примеру Казахстана, так были прекращены испытания на российском полигоне на Новой Земле, на американском – в Неваде, на французском – в Тихом океане, на китайском – в Лобноре.

В 2006 году по инициативе Назарбаева в Семипалатинске был подписан Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, в память об этом событии 29 августа во всем мире отмечается Международный день действий против ядерных испытаний. Токаев пишет о том, что Нурсултан Назарбаев с высокой трибуны ООН призывал лидеров государств использовать ядерную энергию исключительно в мирных целях и был услышан: «Решительные слова и действия Первого Президента Казахстана положили начало системным шагам, направленным на предотвращение распространения оружия массового уничтожения в мире».

Проблема глобального потепления также не могла оставить Нурсултана Назарбаева равнодушным, он привлек внимание мировой общественности к трагедии Арала, представляющей угрозу не только для стран Центральной Азии, но и для всего мира в силу масштабов катастрофы. «Надо сказать, что к сегодняшнему дню нам уже удалось немало сделать: наполнен водой Малый Арал, снижена соленость, возрождается рыболовство, высажены саксаульные леса для предотвращения движения песка с морского дна», - пишет президент Казахстана.

Назарбаеву принадлежит еще одна глобальная природоохранная инициатива - создание в рамках ООН Реестра мировых экологических проблем для борьбы с потенциальными катастрофами.

Что же касается места Казахстана на политической карте мира, то первый президент молодого государства, «будучи мудрым политиком и сильной личностью», всегда придерживался сбалансированного и миролюбивого внешнеполитического курса.

«Бесспорно, только истинный политик, мудрый и дальновидный, сможет выбрать собственный путь, находясь между двумя частями света – Европой и Азией, двумя цивилизациями – западной и восточной, двумя системами – тоталитарной и демократической», - продолжает Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркивает, что первый президент Казахстана сумел создать новый тип государства, сочетающий в себе азиатские традиции и западные новации, и выстроить дружественные отношения с несколькими поколениями лидеров США, России, Китая, Европы и Азии.

Кроме того, именно под руководством Нурсултана Назарбаева Казахстан перешел от плановой экономики к рыночной, в государственных органах проведены кардинальные преобразования, «в стране, где традиции демократии и верховенство закона не имели глубоких корней, переход от строго централизованной системы к свободному рынку представлялся достаточно тяжелым решением, но Нурсултан Назарбаев пошел на этот рискованный, но очень важный шаг».

Этот тезис Токаев иллюстрирует словами генерального секретаря НАТО Джорджа Робертсона: «Мы хорошо понимаем, как трудно пришлось Президенту Назарбаеву, чтобы порвать с прошлым и продолжить проведение конкретных реформ в стране для адаптации к быстро меняющейся международной ситуации».

Слова генерального секретаря НАТО – не единственные оценки лидеров иностранных государств деятельности Нурсултана Назарбаева, которые приводит в статье его соратник и преемник.

Вот что говорил о нем премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю в последние годы существования Советского Союза: «Назарбаев – восходящая звезда в советской политике, крупная фигура среди различных республик. Лидер Казахстана в меру жесткий, практичный, быстрый и решительный человек, обаятельный, талантливый и настойчивый, который признан и другими республиками союза. Если Назарбаев будет у руля республики, у Казахстана будет значительно больше шансов на успех».

Экс-президент Франции Жак Ширак: «Франция оценивает произошедшие с 1991 года изменения как важные и решающие. В неопределенных и сложных условиях ваша страна вступила на необратимый путь строительства государства, которое, наряду с верностью своим национальным ценностям и долгой истории, заявляет о своей приверженности общечеловеческим принципам демократии и правового государства».

Касым-Жомарт Токаев отмечает, что Ширак поддержал такие инициативы Назарбаева, как созыв Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также развитие диалога между религиями и культурами.

Благодаря первому президенту Казахстан стал страной, открытой для интеграционных процессов, пишет Токаев. «В качестве активного члена и инициатора таких международных объединений, как Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, Организация исламского сотрудничества, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация Договора о коллективной безопасности, Тюркский совет и др., наша страна поддерживает эффективное развитие межрегиональных, межгосударственных связей. ЮНЕСКО присвоила новой столице высокое звание «Город мира». Нур-Султан сегодня – это не только центр нашей страны, но место дискуссий мирового уровня, знаковая площадка международных встреч. В Астане в 2010 году состоялся саммит ОБСЕ, в котором приняли участие главы многих государств. В 2011 году столица совместно с городом Алматы организовала зимние Азиатские игры. В 2017 году с большим успехом здесь прошла международная выставка ЭКСПО. Как вы знаете, на этой выставке, учитывая стремительно меняющиеся мировые реалии, Казахстан выступил с рядом предложений по развитию альтернативных источников энергии. Сегодня уже можно наблюдать, как самые передовые и совершенные технологии широко внедряются в жизнь. Эта и есть вклад нашего молодого государства в рациональное использование природных ресурсов Земли и максимальную защиту окружающей среды».

Автор статьи также напоминает, что в столице Казахстана регулярно проводятся съезды лидеров мировых религий.

Новая столица стала гордостью народа

Среди бесспорных достижений Нурсултана Назарбаева во внутренней политике страны его преемник отмечает опыт межэтнического согласия, который «самые авторитетные политики мира единодушно называют «моделью Назарбаева».

Касым-Жомарт Токаев пишет, что первому президенту Казахстана приходилось одновременно решать совершенно разные задачи - он занимался насущными социальными проблемами и выстраивал долгосрочную стратегию развития государства.

Назарбаев отдавал себе отчет в том, что для осуществления реформ с наименьшими рисками необходимо иметь сильную исполнительную власть и брать на себя полноту ответственности перед народом. В первое десятилетие независимости в стране было проведено несколько этапов приватизации, что позволило восстановить производство, стабилизировать финансовую и макроэкономическую ситуацию, создать бюджетную и налоговую системы, обуздать инфляцию, ввести в обращение национальную валюту.

При Назарбаеве была фактически с нуля создана финансово-экономическая система, выстроена вертикаль исполнительных органов власти, сформированы Вооруженные силы и правоохранительные органы, введена многопартийная система, заложены основы гражданского общества, обеспечена свобода прессы.

Достигнутые успехи позволили перейти к стратегическому этапу планирования. По инициативе первого президента была разработана Стратегия развития до 2030 года. Позже, в 2012 году, была принята Стратегия «Казахстан-2050», в которой даются ответы на основные вызовы столетия и ставится задача войти в число 30 самых развитых государств мира.

В статье «Уроки исторической личности» говорится и о том, что идея главы государства о переносе столицы стала поворотным моментом в истории Казахстана: «Это решение внесло большой вклад в укрепление наших геополитических позиций и предопределило развитие Казахстана как неделимого государства. Идея переноса столицы стала мощным объединяющим фактором. Сегодня столица стала любимым городом и гордостью нашего народа».

«Первое полугодие нынешнего года, как и во всех странах мира, оказалось нелегким, - говорится в статье Касыма-Жомарта Токаева. - Пандемия, затронувшая все человечество, не обошла стороной и нас. Этот вызов объединил наш народ. Нурсултану Назарбаеву принадлежит крылатая фраза «Мы каждое мгновенье должны защищать нашу Независимость!» Я считаю, что защита наших граждан от опасной болезни, угрожающей всем жителям земного шара, – это и есть защита нашей Независимости. Борьба с эпидемией продолжается».

Касаясь личных качеств Нурсултана Назарбаева, Касым-Жомарт Токаев отмечает его харизматичность, умение находить общий язык с самыми разными людьми, искреннюю любовь к литературе и неповторимое чувство юмора.

В завершении статьи президент Казахстана подчеркивает, что вся жизнь Назарбаева-политика посвящена укреплению государства. «О нем хорошо знают во всем мире, он пользуется широким признанием международного сообщества, обладает непререкаемым авторитетом в глобальной политике. Он достиг этих вершин благодаря упорному труду, мудрости и неиссякаемой энергии. Считаю, что эта историческая личность, ставшая гордостью нашего народа, должна стать безусловным примером в воспитании подрастающего поколения», - заключает Касым-Жомарт Токаев.