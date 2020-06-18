Нурсултан Назарбаев изолирован. У него коронавирус

О болезни Нурсултана Назарбаева сообщил его пресс-секретарь. По словам представителя бывшего президента, а ныне главы Совета безопасности Казахстана, никаких поводов для беспокойства нет.

Сейчас Нурсултан Назарбаев изолирован, однако он продолжает работать на дистанционной основе, пояснил пресс-секретарь. Сам Назарбаев пока не комментировал своё заболевание.