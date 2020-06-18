|
Нурсултан Назарбаев изолирован. У него коронавирус
18 июня 2020, 14:00 • 26 • Политика
В Казахстане подтвердили информацию о коронавирусе у бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. О болезни высказался пресс-секретарь Назарбаева.
О болезни Нурсултана Назарбаева сообщил его пресс-секретарь. По словам представителя бывшего президента, а ныне главы Совета безопасности Казахстана, никаких поводов для беспокойства нет.
Сейчас Нурсултан Назарбаев изолирован, однако он продолжает работать на дистанционной основе, пояснил пресс-секретарь. Сам Назарбаев пока не комментировал своё заболевание.
26
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 июня 2020, 23:00
|
12 июня 2020, 21:00
|
13 июня 2020, 05:00
|
11 июня 2020, 17:00
|
15 июня 2020, 03:00
|
16 июня 2020, 00:00
|
17 июня 2020, 17:00