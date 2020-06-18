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Нурсултан Назарбаев изолирован. У него коронавирус

18 июня 2020, 14:00  •  26 • Политика
В Казахстане подтвердили информацию о коронавирусе у бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. О болезни высказался пресс-секретарь Назарбаева.
О болезни Нурсултана Назарбаева сообщил его пресс-секретарь. По словам представителя бывшего президента, а ныне главы Совета безопасности Казахстана, никаких поводов для беспокойства нет.
Сейчас Нурсултан Назарбаев изолирован, однако он продолжает работать на дистанционной основе, пояснил пресс-секретарь. Сам Назарбаев пока не комментировал своё заболевание.

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