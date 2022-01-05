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Нур-Султана и Алма-Аты оказалось мало. Режим ЧП распространили на весь Казахстан
05 января 2022, 21:15 • 162 • Политика
Нур-Султана и Алма-Аты оказалось мало. Режим ЧП в связи с усилением митингов распространили на весь Казахстан.
В связи с усилением митингов в Казахстане ввели режим чрезвычайного положения - теперь он распространяется на всю территорию республики.
До этого президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил режим ЧП в Нур-Султане. Его также ввели в Алма-Ате и области и в Мангистауской области. Там он будет сохраняться в силе вплоть до 19 января.
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