Нур-Султана и Алма-Аты оказалось мало. Режим ЧП распространили на весь Казахстан

Нур-Султана и Алма-Аты оказалось мало. Режим ЧП в связи с усилением митингов распространили на весь Казахстан.

В связи с усилением митингов в Казахстане ввели режим чрезвычайного положения - теперь он распространяется на всю территорию республики.

До этого президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил режим ЧП в Нур-Султане. Его также ввели в Алма-Ате и области и в Мангистауской области. Там он будет сохраняться в силе вплоть до 19 января.