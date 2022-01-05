Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Комбриг ВСУ рассказал, как РЭБ Донбасса «издеваются» над украинской армией
Белый дом объявил о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским: "Ясно дал п...
"Вы не поверите!": Организатора протестов в Казахастане нашла Монтян
Россия, твой ход! Ответ США на ультиматум русских уже просчитан
Главная / Политика

Нур-Султана и Алма-Аты оказалось мало. Режим ЧП распространили на весь Казахстан

05 января 2022, 21:15  •  162 • Политика
Нур-Султана и Алма-Аты оказалось мало. Режим ЧП в связи с усилением митингов распространили на весь Казахстан.
В связи с усилением митингов в Казахстане ввели режим чрезвычайного положения - теперь он распространяется на всю территорию республики.
До этого президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил режим ЧП в Нур-Султане. Его также ввели в Алма-Ате и области и в Мангистауской области. Там он будет сохраняться в силе вплоть до 19 января.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



162
Источник
Похожие новости
05 января 2022, 13:40
"Вы не поверите!": Организатора протестов в Казахастане нашла Монтян
05 января 2022, 08:25
Пронько о замалчиваемой проблеме России: "Это пощёчина – и государству, и обществу"
05 января 2022, 16:00
Казахстан стал жертвой психологического феномена
05 января 2022, 00:50
Самоуправство в Косово. Москва ждет реакции ООН
05 января 2022, 17:45
Из "тонущего" Казахстана бегут чиновники? СМИ заявили о вылете бортов в Европу и Россию
05 января 2022, 13:40
"Майдан" в преддверии переговоров с НАТО и США: Русских подставили?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 января 2022, 11:05
Зеленский закрыл Украину для кораблей России и насмешил русских: "Шо, опять?!"
30 декабря 2021, 17:05
Украинцы массово бегут из страны. И причина не в войне
04 января 2022, 13:10
В Пекине сделали недвусмысленный намёк США и России: "Это наша позиция"
30 декабря 2021, 07:45
Путин поставил Белый дом в тупик одним звонком
03 января 2022, 12:40
Зеленский захотел фото ВСУ в Крыму. Витязева отреагировала говорящими фото: "Пан хочет повторить?"
04 января 2022, 19:00
Климкин потребовал от Украины "выполнить то, что мы не хотим и не можем выполнить"
03 января 2022, 23:45
Баранец раскрыл "пикантную деталь" "бронежилета" Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.