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Нур-Султан может вновь стать Астаной. В Казахстане началась "деназарбация"
13 января 2022, 21:10 • 61 • Политика
Столицу Казахстана Нур-Султан могут вновь переименовать в Астану. Всё свидетельствует о том, что в стране началась тотальная "деназарбация".
Жители Казахстана начали собирать подписи за переименование города Нур-Султан обратно в Астану, а также за переименование всех улиц, которые носят имя первого президента страны. Авторы петиции считают, что улицы Казахстана должны соотносится с государством, а не с конкретным человеком.
Некоторые эксперты не исключают, что власти могут удовлетворить эту просьбу, если петиция наберёт большое число голосов. Это станет одним из способов снизить социальную напряжённость в обществе, пишет KazTAG.
По словам политологов, многие казахи сильно недовольны кланом Назарбаева, который даже после отставки первого президента страны сохранил власть. По некоторым данным, в первую очередь мародёры принялись громить недвижимость, принадлежавшую родственникам Нурсултана Назарбаева, а потом уже все остальные объекты.
Именно поэтому действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев после начала протестов первым же делом распустил правительство, которое контролировалось семьёй Назарбаева.
Напомним, что 23 марта 2019 года власти Казахстана решили переименовать город Астана в Нур-Султан, чтобы увековечить имя первого президента страны. Примечательно, что указ о переименовании подписал сам Токаев. Это произошло вопреки протестам жителей Астаны и заявлениям юристов о том, что переименование города противоречит Конституции.
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