Нур-Султан может вновь стать Астаной. В Казахстане началась "деназарбация"

Столицу Казахстана Нур-Султан могут вновь переименовать в Астану. Всё свидетельствует о том, что в стране началась тотальная "деназарбация".

Жители Казахстана начали собирать подписи за переименование города Нур-Султан обратно в Астану, а также за переименование всех улиц, которые носят имя первого президента страны. Авторы петиции считают, что улицы Казахстана должны соотносится с государством, а не с конкретным человеком.

Некоторые эксперты не исключают, что власти могут удовлетворить эту просьбу, если петиция наберёт большое число голосов. Это станет одним из способов снизить социальную напряжённость в обществе, пишет KazTAG.

По словам политологов, многие казахи сильно недовольны кланом Назарбаева, который даже после отставки первого президента страны сохранил власть. По некоторым данным, в первую очередь мародёры принялись громить недвижимость, принадлежавшую родственникам Нурсултана Назарбаева, а потом уже все остальные объекты.

Именно поэтому действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев после начала протестов первым же делом распустил правительство, которое контролировалось семьёй Назарбаева.

Напомним, что 23 марта 2019 года власти Казахстана решили переименовать город Астана в Нур-Султан, чтобы увековечить имя первого президента страны. Примечательно, что указ о переименовании подписал сам Токаев. Это произошло вопреки протестам жителей Астаны и заявлениям юристов о том, что переименование города противоречит Конституции.