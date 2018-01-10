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«Нулевые перспективы»: почему провалилась попытка Украины отказаться от российского рынка
10 января 2018, 02:09 • 297 • Украина
Попытка Украины заменить российский рынок европейским провалилась. Об этом заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук. По его словам, инвестиции из РФ по-прежнему являются стратегически важными для украинской экономики. При этом опрошенные RT эксперты отметили, что предсказать, когда Киев сможет компенсировать потерю российского рынка, невозможно.
Reuters © Gleb Garanich
Попытка властей Украины заменить российский рынок зоной свободной торговли (ЗСТ) с ЕС провалилась. Об этом заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа», представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.
Он напомнил, что, по данным Национального банка Украины (НБУ), в январе — ноябре 2017-го Украина нарастила товарооборот с Россией на 28,6%, а с ЕС — на 27,6%.
«Через четыре года еврореформ, на фоне миллиардных убытков и сотен сорванных контрактов, стало очевидно: российский рынок, российские инвестиции, совместная кооперация были, есть и будут стратегически важными для украинской экономики. Попытка заменить их ЗСТ с ЕС провалилась. Логика экономических процессов возобладала над абсурдностью политики евроинтеграторов», — говорится в сообщении лидера «Украинского выбора» в Facebook.
О том, что Украина не сможет заменить рынок России на торговлю с Европой, говорит и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
«Когда подписывали соглашение об ассоциации (Украины с ЕС. — RT), было с самого начала понятно, что заменить рынок России на рынок Евросоюза нереально. Внешняя торговля Украины с Россией имеет свою специфику. Мы довольно много поставляем в РФ продукции машиностроения и покупаем в России такую продукцию. У нас развита производственная кооперация в машиностроении, металлургии, химии, нефтехимии. Точнее, была развита», — сказал в беседе с RT политолог, добавив, что из-за конфликта в Донбассе многие связи между Москвой и Киевом были разорваны.
По его словам, Украина нашла своё место на рынке ЕС, однако это не означает, что стране удалось произвести замещение российских товаров за счёт европейских.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак также считает, что ситуация была ясна ещё до подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Именно из-за предсказуемого итога, по его словам, предыдущая украинская власть и отложила его подписание.
«В тексте этого соглашения откровенно было написано, что перспектив у Украины ноль, она никаким образом не влияет на правила игры, принимаемые в ЕС, и обязана их выполнять... А то, что заменить (российские товары на европейские. — RT) невозможно — это естественно, потому что есть международное разделение труда и Украина участвовала в этом разделении труда эффективно именно в сотрудничестве со странами бывшего СССР, странами СНГ, Таможенного союза и ЕАЭС... Получилось так, как предупреждали. Участвовать в разделении труда со странами ЕС эффективно не получается», — отметил эксперт.
Как подчеркнул экономист, нынешнее руководство Украины предпринимает шаги, которые ослабляют экономику страны.
Напомним, соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом вступило в полную силу 1 сентября. Его целью было обозначено углубление интеграции между сторонами договора в сфере политики, торговли, культуры и укрепления безопасности.
Ранее в Нацбанке Украины сообщили, что товарооборот между Россией и Украиной с января по ноябрь 2017 года вырос на 28,6% — до $9,36 млрд. При этом за этот же период торговля между Украиной и Евросоюзом выросла на 27,6% — до $29,3 млрд.
В частности, импорт российских товаров на Украину с января по ноябрь 2017 года увеличился на 38,6% (до $6,3 млрд). В то же время объём товаров, поставляемых Украиной в Европу, в 2017 году увеличился на 32,7% — до $12,8 млрд.
При этом правительство Украины продлило запрет на ввоз на украинскую территорию утверждённого перечня товаров из России до 31 декабря 2018 года.
Более того, в утверждённый ранее перечень запрещённых к ввозу товаров были дополнительно включены полиэтилен с удельным весом 0,94 г/см³ или больше, поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами, смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, которые не являются удобрениями.
В списке товаров также значатся мясо крупного рогатого скота и птицы, свинина, субпродукты, а также рыба, молочные продукты, хлебобулочные и макаронные изделия.
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