Нулевой вариант для России и США • 134 • Аналитика







После саммита в Хельсинки Трамп начал отступать под натиском американской глобалистской прессы и болотного истэблишмента. Какое-то время Москва будет ожидать реакции официального Вашингтона на достигнутые договорённости, будет ожидать смягчения истерики в фейк-СМИ и российско-американских отношениях. Сможет ли президент Трамп выполнить хоть что-то из того, что он обещал? Если это ему не удастся, и «вашингтонское болото» продолжит нагнетать истерию, то Москве ничего не остаётся, как свести отношения с США «в ноль», о котором сказал Владимир Путин.





Сегодня Трамп берёт свои заявления в Хельсинки обратно, в Конгрессе стенают о новых санкциях против России по какому-нибудь поводу, спецпрокуроры перешли уже к прямым оскорблениям России, обвиняя её кадровых военных в хайли лайкли вмешательстве в выборы и требуя их выдачи на расправу. Наконец, начали арестовывать российских граждан в США, студентка Маша Бутина – это, похоже, первая ласточка, пострадавшая за свою фамилию, созвучную фамилии Путина.



На фоне такой истерии и поношений России в США Трамп приглашает Путина нанести осенью визит в Вашингтон, и это выглядит как очередное издевательство наряду с издевательствами американской прессы. Кстати, Москва никак не отреагировала на приглашение Трампа. Москва может прийти к выводу, что саммит в Хельсинки сыграл свою роль, и больше говорить с США и Трампом пока не о чем.



Идея провести референдум на Донбассе, выдвинутая в Хельсинки Путиным, вряд ли имеет шансы на осуществление, и Москва это прекрасно понимает. Идея референдума — это способ убедиться в намерениях США и самого Трампа, своего рода проверка Америки на вшивость. Это способ убедиться, что США разрешать украинский кризис не собираются, а с другой стороны, это способ показать, что США и Запад никакого отношения к демократии в действительности не имеют, если отказываются от идеи референдума, самой сути демократии.



С помощью самой идеи этого референдума Россия может поставить вопрос: а есть ли вообще на Западе демократия? И наглядно показать, что Запад понимает под демократией свою демагогию, и если его демагогия не принимается, не проходит, то отвергаются по ложным поводам все принципы демократии, все вроде бы незыблемые её процедуры, даже референдум. Именно об этом Путин намекнул в Хельсинки в интервью журналисту Fox News: «Если вы не признаёте итоги референдума в Крыму, что вы понимаете под демократией?»



Понятно, что западные демагоги вроде Майкла Макфола постараются вывернуть наизнанку разговор о содержании западной демократии, объявляя её критиков деспотами, тиранами и диктаторами, они в данном случае будут идейными противниками. Однако для Москвы важно другое: развернуть дискуссию в мире по поводу роли и места в мире западной демократии. Можно ли демократиям злодействовать во имя высших демократических ценностей? Возможно, это одна из целей саммита в Хельсинки для Москвы.



Госсекретарь США и наперсник Трампа в администрации Майк Помпео уже отрёкся от идеи референдума на Донбассе. Владимир Путин после саммита говорит в Москве с трибуны перед дипломатами вообще «о серьёзных рисках обострения на Юго-востоке Украины. Все сценарии рассчитываются (Киевом. – Авт.) силовым путём». Похоже, Москва склоняется к тому, что саммит в Хельсинки был только пиаром для Трампа и способом оценить новейшие стратегические вооружения России. Пенсионная реформа. Арифметика для правительства



В таком случае политика России «не поддаваться на провокации» будет только усиливать истерию в США, это известно из области психиатрии, и единственным способом России противодействовать эскалации дальнейших вздорных обвинений и санкций остаётся вариант сведения российско-американских отношений в «ноль», который выполнит роль пощёчины, каковую врач отпускает истерику в терапевтических целях, ибо иначе прекратить его истерику невозможно.



Говорят, что Россия немного может сделать для США, учитывая размер её экономики. Думается, что это очередная ложь, почему-то транслируемая и нашими политологами и экспертами-экономистами. Чтобы её увидеть, достаточно взглянуть на мир с позиции здравого смысла, а не рейтингов мировых агентств. Вот последняя новость от мировых аудиторов: российская экономика поднялась с 12 места на 11, опередив Южную Корею. Сравнивали по ВВП, а где космическая программа, ядерная программа, ВПК…



Почему великая экономика США вкупе с объединённой европейской ничего не могут поделать своими санкциями с маленькой российской экономикой, занимающей аж 11 место в мире? Они как будто в параллельных мирах существуют и соприкасаются лишь в нескольких точках. А может мировые рейтинговые агентства тоже фейк-ньюз, как CNN? Глазам своим не верь: Россия строит Крымский мост, проводит ЧМ-2018, разрабатывает стратегические вооружения так, как будто никаких санкций нет и в помине, но рейтинговым агентствам нужно верить.



А может, нужно отделять мух от котлет, и финансовые и прочие услуги от реальной экономики, и увидеть, что, например, 80% экономики Британии – это финансовые услуги! И в США и на всём Западе примерно такая же картина. А реальная российская экономика по потреблению электроэнергии сопоставима с экономиками и США, и Китая, и тогда понятно, почему Россия строит ядерные реакторы, а продвинутая Британия их не строит. Финансы поют романсы! Насущный вопрос дня: что делать с гниющей рыбой?



Возможно, Москва уже начала осуществлять свой «нулевой» вариант в отношении США и Запада. Резко снижаются вложения России в долговые ценные бумаги США, в апреле-мае 2018 года Россия избавилась от американских ценных бумаг на рекордную сумму в 81 млрд. долларов, оставив вложения на 14,9 млрд., и переместилась на 33 место в соответствующем рейтинге. Германская Die Welt считает, что «Путин объявил войну доллару». Очень похоже.



Очень зрелищно для Конгресса США будет прекращение сотрудничества Россией в космических программах, когда американские астронавты и их друзья вдруг не смогут посещать МКС. А также прекращение поставок в США российских ракетных двигателей для тяжёлых космических ракет. Посмотрим, как позиции в мировых рейтингах помогут передовой экономике США справиться с решением этих проблем.



США критически зависят от ряда российских поставок, например, обогащённого урана для АЭС, поскольку собственных мощностей банально нет, некоторых стратегических редкоземельных материалов, а также титана для американских «Боингов». В реальной экономике им не смогут помочь дутые финансовые резервы. Россия может перейти к американским методам в борьбе с терроризмом и наркотрафиком, не заботясь об интересах своих западных коллег.



Да, и российские интересы пострадают, но это война, хотя и гибридная, а на войне как на войне. И наши отношения с США в реальном секторе экономики взаимно минимальны. Наступает новый период гибридной войны, и от него никуда не деться. «Мы переживаем очень тяжёлый период для всего мира», — сказал по поводу саммита в Хельсинки Генри Киссинджер, экс-госсекретарь США и советник Трампа. Истерики в Конгрессе США должны это почувствовать, ибо они совсем не понимают, о чём говорит Генри Киссинджер. В одном из интервью после принятия Конгрессом США очередного пакета антироссийских санкций Владимир Путин сказал, что российское руководство рассматривало вариант свести российско-американские отношения «в ноль», но пока решило от него воздержаться. Вариант «ноль» рассматривался и был отложен в начале 2017 года, когда возлагались определённые надежды на улучшение отношений с Америкой с приходом к власти президента Дональда Трампа. Если саммит Трамп – Путин в Хельсинки этих надежд не оправдает, и антироссийская истерия продолжит раскручиваться в США, Россия может перейти к осуществлению «нулевого варианта».После саммита в Хельсинки Трамп начал отступать под натиском американской глобалистской прессы и болотного истэблишмента. Какое-то время Москва будет ожидать реакции официального Вашингтона на достигнутые договорённости, будет ожидать смягчения истерики в фейк-СМИ и российско-американских отношениях. Сможет ли президент Трамп выполнить хоть что-то из того, что он обещал? Если это ему не удастся, и «вашингтонское болото» продолжит нагнетать истерию, то Москве ничего не остаётся, как свести отношения с США «в ноль», о котором сказал Владимир Путин.Сегодня Трамп берёт свои заявления в Хельсинки обратно, в Конгрессе стенают о новых санкциях против России по какому-нибудь поводу, спецпрокуроры перешли уже к прямым оскорблениям России, обвиняя её кадровых военных в хайли лайкли вмешательстве в выборы и требуя их выдачи на расправу. Наконец, начали арестовывать российских граждан в США, студентка Маша Бутина – это, похоже, первая ласточка, пострадавшая за свою фамилию, созвучную фамилии Путина.На фоне такой истерии и поношений России в США Трамп приглашает Путина нанести осенью визит в Вашингтон, и это выглядит как очередное издевательство наряду с издевательствами американской прессы. Кстати, Москва никак не отреагировала на приглашение Трампа. Москва может прийти к выводу, что саммит в Хельсинки сыграл свою роль, и больше говорить с США и Трампом пока не о чем.Идея провести референдум на Донбассе, выдвинутая в Хельсинки Путиным, вряд ли имеет шансы на осуществление, и Москва это прекрасно понимает. Идея референдума — это способ убедиться в намерениях США и самого Трампа, своего рода проверка Америки на вшивость. Это способ убедиться, что США разрешать украинский кризис не собираются, а с другой стороны, это способ показать, что США и Запад никакого отношения к демократии в действительности не имеют, если отказываются от идеи референдума, самой сути демократии.С помощью самой идеи этого референдума Россия может поставить вопрос: а есть ли вообще на Западе демократия? И наглядно показать, что Запад понимает под демократией свою демагогию, и если его демагогия не принимается, не проходит, то отвергаются по ложным поводам все принципы демократии, все вроде бы незыблемые её процедуры, даже референдум. Именно об этом Путин намекнул в Хельсинки в интервью журналисту Fox News: «Если вы не признаёте итоги референдума в Крыму, что вы понимаете под демократией?»Понятно, что западные демагоги вроде Майкла Макфола постараются вывернуть наизнанку разговор о содержании западной демократии, объявляя её критиков деспотами, тиранами и диктаторами, они в данном случае будут идейными противниками. Однако для Москвы важно другое: развернуть дискуссию в мире по поводу роли и места в мире западной демократии. Можно ли демократиям злодействовать во имя высших демократических ценностей? Возможно, это одна из целей саммита в Хельсинки для Москвы.Госсекретарь США и наперсник Трампа в администрации Майк Помпео уже отрёкся от идеи референдума на Донбассе. Владимир Путин после саммита говорит в Москве с трибуны перед дипломатами вообще «о серьёзных рисках обострения на Юго-востоке Украины. Все сценарии рассчитываются (Киевом. – Авт.) силовым путём». Похоже, Москва склоняется к тому, что саммит в Хельсинки был только пиаром для Трампа и способом оценить новейшие стратегические вооружения России.В таком случае политика России «не поддаваться на провокации» будет только усиливать истерию в США, это известно из области психиатрии, и единственным способом России противодействовать эскалации дальнейших вздорных обвинений и санкций остаётся вариант сведения российско-американских отношений в «ноль», который выполнит роль пощёчины, каковую врач отпускает истерику в терапевтических целях, ибо иначе прекратить его истерику невозможно.Говорят, что Россия немного может сделать для США, учитывая размер её экономики. Думается, что это очередная ложь, почему-то транслируемая и нашими политологами и экспертами-экономистами. Чтобы её увидеть, достаточно взглянуть на мир с позиции здравого смысла, а не рейтингов мировых агентств. Вот последняя новость от мировых аудиторов: российская экономика поднялась с 12 места на 11, опередив Южную Корею. Сравнивали по ВВП, а где космическая программа, ядерная программа, ВПК…Почему великая экономика США вкупе с объединённой европейской ничего не могут поделать своими санкциями с маленькой российской экономикой, занимающей аж 11 место в мире? Они как будто в параллельных мирах существуют и соприкасаются лишь в нескольких точках. А может мировые рейтинговые агентства тоже фейк-ньюз, как CNN? Глазам своим не верь: Россия строит Крымский мост, проводит ЧМ-2018, разрабатывает стратегические вооружения так, как будто никаких санкций нет и в помине, но рейтинговым агентствам нужно верить.А может, нужно отделять мух от котлет, и финансовые и прочие услуги от реальной экономики, и увидеть, что, например, 80% экономики Британии – это финансовые услуги! И в США и на всём Западе примерно такая же картина. А реальная российская экономика по потреблению электроэнергии сопоставима с экономиками и США, и Китая, и тогда понятно, почему Россия строит ядерные реакторы, а продвинутая Британия их не строит. Финансы поют романсы!Возможно, Москва уже начала осуществлять свой «нулевой» вариант в отношении США и Запада. Резко снижаются вложения России в долговые ценные бумаги США, в апреле-мае 2018 года Россия избавилась от американских ценных бумаг на рекордную сумму в 81 млрд. долларов, оставив вложения на 14,9 млрд., и переместилась на 33 место в соответствующем рейтинге. Германская Die Welt считает, что «Путин объявил войну доллару». Очень похоже.Очень зрелищно для Конгресса США будет прекращение сотрудничества Россией в космических программах, когда американские астронавты и их друзья вдруг не смогут посещать МКС. А также прекращение поставок в США российских ракетных двигателей для тяжёлых космических ракет. Посмотрим, как позиции в мировых рейтингах помогут передовой экономике США справиться с решением этих проблем.США критически зависят от ряда российских поставок, например, обогащённого урана для АЭС, поскольку собственных мощностей банально нет, некоторых стратегических редкоземельных материалов, а также титана для американских «Боингов». В реальной экономике им не смогут помочь дутые финансовые резервы. Россия может перейти к американским методам в борьбе с терроризмом и наркотрафиком, не заботясь об интересах своих западных коллег.Да, и российские интересы пострадают, но это война, хотя и гибридная, а на войне как на войне. И наши отношения с США в реальном секторе экономики взаимно минимальны. Наступает новый период гибридной войны, и от него никуда не деться. «Мы переживаем очень тяжёлый период для всего мира», — сказал по поводу саммита в Хельсинки Генри Киссинджер, экс-госсекретарь США и советник Трампа. Истерики в Конгрессе США должны это почувствовать, ибо они совсем не понимают, о чём говорит Генри Киссинджер. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 134 Источник Похожие новости Донбасский референдум. Бессилие американского президента Великий президент Трамп против вашингтонского болота Киев не переживёт ещё один референдум. Почему Порошенко выгодно захватить Донбасс

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