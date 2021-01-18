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Нулевой пациент с COVID-19 останется загадкой навсегда? ВОЗ потеряла надежду
18 января 2021, 00:00 • 24 • В мире
В ВОЗ не исключили, что выявить нулевой случай заражения коронавирусом не удастся. При этом, как сообщили на брифинге организации, миссия в Китае будет использовать все возможности.
Направленная в Китай миссия ВОЗ, вероятно, не сможет установить нулевой случай заражения коронавирусом. Как заявила эксперт организации Мария Ван Керкхове, направленные в КНР специалисты будут изучать происхождение вируса.
По её словам, представители ВОЗ намерены проводить научные исследования, однако не исключено, что самого первого заразившегося установить так и не удастся.
В ВОЗ отметили, что отчёт о работе миссии в Китае не будет проводиться на ежедневной основе. В организации заявили, что будут отчитываться о работе "по мере поступления информации".
"Давайте предоставим возможность экспертам делать свою работу", - призвала Ван Керкхове.
Ранее стало известно, что миссия ВОЗ из 13 специалистов прибыла в китайский город Ухань. Как сообщалось, по прибытии миссионеров отправили на двухнедельный карантин.
В Китае ранее выдвинули версию, что не Ухань был первым городом, где случилась вспышка. Согласно недавнему исследованию, заболевшие ковидом появились в Милане на месяц раньше.
Как заявил Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД КНР, поскольку эпидемическая ситуация продолжает меняться, люди всё больше узнают о вирусе и выявляется всё больше ранних случаев, работа по отслеживанию источника вируса может охватывать многие страны и регионы.
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