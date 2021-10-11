Нуланд в Москве вызвала иронию у Гаспаряна: "Печеньки приехали"

Заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд прибыла в Москву. Кадры из аэропорта вызвали иронию у публициста Армена Гаспаряна. "Печеньки приехали", - прокомментировал он.

Гаспарян в своём Telegram-канале опубликовал видео, где Нуланд и сопровождавшие её люди с багажом идут по аэропорту.

"Печеньки приехали", - написал публицист.

Подписчики тоже высказались.

"Глаз не спускать! Привезла полный чемодан методичек", - написал Vicki Zaru.

"Так поэтому сама и катит… особо важный груз", - добавил Дмитрий Кузьмин.

"Принесла её нелёгкая. Гнать в шею из страны с её "выпечкой", - предложила Vet@.

"Сухарики ей в дорогу", - прокомментировал Юра Варидимиди.

Визит Виктории Нуланд продлится три дня - с 11 по 13 октября. Ранее она объяснила, что главной темой переговоров станет стабильность отношений России и США. Запланированы встречи в Министерстве иностранных дел и других ведомствах.

Напомним, что визит Нуланд в Россию является инициативой американской стороны. Поскольку дипломат с 2019 года находится в списке невъездных, США пришлось отменить санкции против ряда граждан России, чтобы Викторию Нуланд пустили в Москву.

Замглавы Госдепа США с осени 2013 года по январь 2017-го курировала, в числе прочего, вопросы, связанные с политикой США в отношении государств бывшего СССР. Она работала в администрации Барака Обамы.

В 2014 году Нуланд приезжала в Киев. Она публично поддерживала демонстрантов на майдане, чьи выступления привели к государственному перевороту и смещению с поста президента Украины Виктора Януковича. Звездой СМИ Нуланд стала после того, как раздала протестующим в центре Киева печенье.