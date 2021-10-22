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Нуланд уехала из Москвы без сделки по Украине – дипломат
22 октября 2021, 10:55 • 149 • Политика
Проблематика Незалежной обсуждалась на переговорах очень поверхностно
В ходе визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию украинский вопрос поднимался, но никаких договоренностей достигнуто не было. Об этом сообщил высокопоставленный дипломатический источник в Москве.
По его словам, стороны и не рассчитывали на заключение каких-либо соглашений. Целью переговоров было "прощупать" оппонента, выяснить его точку зрения по различным вопросам, в первую очередь, найти направления, по которым возможно для улучшение российско-американских отношений.
"Украина была как добавочная нагрузка",
– пояснил дипломат, отметив, что эта тема поднималась на встрече представительницы Госдепа США с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который входит в трехстороннюю контактную группу по урегулированию в Донбассе.
В беседе с РИА "Новости" источник сообщил, что визит Нуланд был "ознакомительным", но в будущем Россия готова обсуждать с американской стороной украинскую проблематику, если США будут в этом заинтересованы.
Виктория Нуланд побывала в Москве с рабочей поездкой 11-13 октября. Комментируя визит, эксперты сделали вывод, что Украина спускается все ниже в американской повестке.
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