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Нуланд стала канцлером ФРГ? США решили оставить союзников без газа ради борьбы с Россией

27 января 2022, 23:45  •  142 • Политика
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов остановить "Северный поток - 2", "если Путин вторгнется на Украину". Таким образом, Штаты показали, что готовы оставить союзников без газа ради борьбы с Россией. В Москве сильно удивились: когда это Нуланд стала канцлером ФРГ?
Заместитель госсекретаря США заявила, что если Россия вторгнется на Украину, то американские власти остановят "Северный поток - 2", который, правда, пока ещё и не запущен.
Выступая на слушаниях комитета Сената по иностранным делам, чиновница заявила, что Россия может в кратчайшие сроки собрать у границы с Украиной группировку, которая будет в два раза больше, чем прошлой весной.
Обещания американцев остановить "Северный поток - 2" в России восприняли с юмором. Так, например, политолог и журналист Надана Фридрихсон обратила внимание, что у Штатов нет никаких полномочий что-то останавливать. Данный проект может остановить только правительство Германии, но оно заинтересовано в дешёвом русском газе.
А когда Нуланд успели избрать канцлером ФРГ?
- пошутила Фридрихсон.
Скриншот: Telegram/Фридрих
Ранее официальные власти США уже неоднократно грозили "небывалыми санкциями", если Россия вторгнется на Украину. Они обещали запрет на русский экспорт, запрет на покупку русских облигаций, отключение России от SWIFT и даже персональные санкции против президента России Владимира Путина. При этом параллельно Штаты накачивают Киев оружием, словно подталкивая его к военной провокации.
Добавим также, что США прямо заинтересованы в срыве проекта "Северный поток - 2", так как он составляет конкуренцию для американских поставщиков СПГ.

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