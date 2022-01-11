Нуланд: США работают с Германией и ЕС, чтобы задержать запуск "Северного потока - 2"

Замглавы Госдепа Нуланд призналась, что США работают с Германией и Европой, чтобы задержать запуск "Северного потока - 2", а также готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос об их вступлении в НАТО.

США работают с Германией и Евросоюзом, чтобы задержать запуск русского газопровода "Северный поток - 2". Об этом напрямую заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Заявление было сделано на фоне жесточайшего энергетического кризиса в Европе, когда цены на газ регулярно берут новые высоты, как и тарифы на тепло и свет для европейских потребителей. Запуск "Северного потока - 2" мог бы решить эту проблему, но в Берлине тянут с сертификацией газопровода.

США работают с Германией и Европой, чтобы задержать запуск "Северного потока - 2",

- прямым текстом заявила Нуланд.

Также она добавила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос об их вступлении в НАТО, если страны проявят такое стремление.