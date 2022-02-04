Нуланд сделала России предложение по войне: "Это будет очень жестоко и кроваво"

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон настроен на переговоры с Москвой о сокращении стратегических рисков и контроле над вооружениями. Американский дипломат сделала предложение России по войне. "Давайте не будем начинать войну, - озвучила инициативу Нуланд. - Это будет очень жестоко и кроваво".

По словам заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, Вашингтон готов "вести серьёзные переговоры по сокращению рисков и контролю над вооружениями". Речь также идёт и о том, что беспокоит США и Россию по позициям, связанным с Украиной, а не только о ядерном вооружении.

Дважды подчеркнув в интервью ТАСС о готовности американцев провести подобные переговоры на высшем уровне - между президентами обеих стран, - Нуланд сделала предложение России по войне, перейдя на просительный тон.

"Но, пожалуйста, давайте не будем начинать войну, - высказала инициативу дипломат. - Давайте избежим возвращения останков погибших домой в мешках для трупов. Это будет очень жестоко и кроваво".