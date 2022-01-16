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Нуланд проговорилась о планах против России. Русские превратили это в анекдот: "Почему не 24?"
16 января 2022, 04:35 • 44 • Политика
Замгоссекретаря Виктория Нуланд проговорилась о 18 планах США на случай "вторжения" России на Украину - и тут же стала героиней анекдотов у русских. "Почему не 24?" - не удерживаются от сарказма пользователи соцсетей.
Напомним, ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд в интервью, данном Financial Times, проговорилась о том, что у Вашингтона есть аж 18 сценариев на случай "вторжения" России на Украину. В ультимативной форме она пообещала, что Соединённые Штаты со своими союзниками "готовы причинить острую боль" Москве в случае "вторжения".
В соцсетях Нуланд тут же стала героиней анекдотов у русских.
- отшутился в Twitter Борян @0RJG6E3LQwAR82B.
Автор Telegram-канала "Мюсли вслух" тоже сыронизировал над 18 сценариями США.
- юморит блогер.
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