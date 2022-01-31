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Нуланд признала: Вводить санкции против России "авансом" - бессмысленно

31 января 2022, 00:05  •  117 • Политика
Нуланд заявила, что администрация США считает бессмысленным заранее вводить санкции против России. "Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий", - объяснила она логику Белого дома.
Власти США считают бессмысленным введение санкций против России до "вторжения" на Украину, как предлагают некоторые американские сенаторы. С таким заявлением выступила замгоссекретаря США Виктория Нуланд в эфире американского телеканала CBS.
Речь идёт о предложении американского сенатора Роберта Менендеса ввести часть подготовленных против России санкций "авансом". А самые "страшные" санкции оставить на потом.
Виктория Нуланд назвала данное предложение бессмысленным. Но не потому, что вводить санкции за то, что не произошло, - это полный абсурд, а потому, что Россия успеет подготовиться и санкции не окажут эффекта.
Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным,
- сказал замгоссекретаря США.
Она отметила, что в Белом доме считают, что санкции лучше всего работают тогда, когда есть "некоторая стратегическая неопределённость". Поэтому в Белом доме не раскрывают подробностей того, какие меры будут применены против России.

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