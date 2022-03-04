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Нуланд поставила России ультиматум по отмене санкций

04 марта 2022, 07:00  •  107 • Политика
Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд поставила России ультиматум по введённым с начала спецоперации на Украине санкциям. Рестрикции США сулят прекратить при выполнении Россией аж пяти условий.
Напомним, с начала военной спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины США и их союзники ввели против Москвы ряд новых санкций. Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд поставила России ультиматум по отмене санкций.
По её словам, "санкции закончатся", если наша страна выполнит ряд условий. Судя по заявлению Нуланд, для того, чтобы с России сняли рестрикции (а это пока что лишь очередные посулы, не подкреплённые официальным документом), необходимо выполнить аж пять условий.
Во-первых, завершить саму спецоперацию. Во-вторых, помочь отстроить Украину. То есть ВСУ разрушили и продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру Незалежной (взрывают мосты, наприме), но восстанавливаьт должна почему-то Россия.
В-третьих, Россия, по версии Нуланд, должна восстановить мир.
В-четвёртых, - "признать суверенитет и территориальную целостность" Украины. То есть де-факто наплевать на мнение жителей Крыма (о возврате в состав России), ДНР и ЛНР (о независимости).
В-пятых Нуланд потребовала от России признать также "право на существование" Украины.
В беседе с ТАСС она выразила мнение, что руководство России сейчас фактически "отрицает само право Украины на существование".

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