Нуланд пошутила о начинке "Северного потока - 2" и вмиг получила "диагноз" от русских

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пошутила о начинке газопровода "Северный поток - 2" и вмиг получила диагноз от пользователей русского сегмента Сети.

В частности, во время беседы с журналистом Мэттом Ли она высказала мнение о том, что было бы неплохо, если бы "Северный поток - 2" качал в Европу не газ, а водку.

"Водка - это было бы неплохо", - улыбнулась она.

Таким образом Нуланд ответила на замечание журналиста, отметившего, что газопровод готов к прокачке чего угодно: "газа, оливкового масла или водки". Однако с мнением о том, что "Северный поток - 2" уже готов к вводу в эксплуатацию, она не согласилась. По словам Нуланд, он ещё "не включён", "не закончен", "не протестирован" и "не сертифицирован".

Пользователи русского сегмента Сети сразу поставили диагноз госсекретарю США, которая в 2013 году раздавала "печеньки" на киевском Майдане.

"Печенька в очередной раз подтвердила свой уровень", - смеётся пользователь Андрей.

"Алкоголичка?" - уточняет Владимир Ф. Быченков.

"Они и так неадекватные, а после паров водки вообще будут разговаривать с белочками", - предупреждает Александр Беляев.

"Дама любит выпить", - пишет Все Вместе!

"Нуланд, похоже, частенько с Кравчуком выпивает на пару", - предполагает Дмитрий Андрюшко.