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Нуланд пошутила о начинке "Северного потока - 2" и вмиг получила "диагноз" от русских

28 января 2022, 09:05  •  72 • Политика
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пошутила о начинке газопровода "Северный поток - 2" и вмиг получила диагноз от пользователей русского сегмента Сети.
В частности, во время беседы с журналистом Мэттом Ли она высказала мнение о том, что было бы неплохо, если бы "Северный поток - 2" качал в Европу не газ, а водку.
"Водка - это было бы неплохо", - улыбнулась она.
Таким образом Нуланд ответила на замечание журналиста, отметившего, что газопровод готов к прокачке чего угодно: "газа, оливкового масла или водки". Однако с мнением о том, что "Северный поток - 2" уже готов к вводу в эксплуатацию, она не согласилась. По словам Нуланд, он ещё "не включён", "не закончен", "не протестирован" и "не сертифицирован".
Пользователи русского сегмента Сети сразу поставили диагноз госсекретарю США, которая в 2013 году раздавала "печеньки" на киевском Майдане.
"Печенька в очередной раз подтвердила свой уровень", - смеётся пользователь Андрей.
"Алкоголичка?" - уточняет Владимир Ф. Быченков.
"Они и так неадекватные, а после паров водки вообще будут разговаривать с белочками", - предупреждает Александр Беляев.
"Дама любит выпить", - пишет Все Вместе!
"Нуланд, похоже, частенько с Кравчуком выпивает на пару", - предполагает Дмитрий Андрюшко.

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