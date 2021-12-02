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Нуланд поделилась откровением о русских: Хотят жить как на Украине

02 декабря 2021, 18:45  •  86 • Политика
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд поделилась откровением о русских. По её словам, граждане России хотят жить как на Украине.
Об этом Нуланд заявила, выступая на Киевском форуме по безопасности. Замгоссекретаря считает, что русские завидуют своим соседям, у которых есть "единство и стремление к демократии".
О каком единстве идёт речь, не совсем понятно, учитывая, что на Украине уже восемь лет продолжается гражданская война. Слова Нуланд о демократии также звучат странно на фоне внесудебного закрытия оппозиционных каналов и введения незаконных санкций против граждан Украины.
Многие из россиян хотели бы жить в такой стране, как у вас,
- уверена Нуланд.
Американская чиновница пошла ещё дальше и заявила, что многие русские хотят повторения в своей стране украинских событий. По всей видимости, речь идёт о представителях оппозиции, которые не скрывают своих планов устроить майдан в России на западные деньги.
Примечательно, что Нуланд сама приложила руку к украинскому госперевороту 2014 года. Она лично раздавала печенье участникам антиправительственных протестов, закончившихся гражданской войной и радикализацией общества. С тех пор "печеньки Нуланд" стали своеобразным синонимом фразы "медвежья услуга".

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