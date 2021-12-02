Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд поделилась откровением о русских. По её словам, граждане России хотят жить как на Украине.

Об этом Нуланд заявила, выступая на Киевском форуме по безопасности. Замгоссекретаря считает, что русские завидуют своим соседям, у которых есть "единство и стремление к демократии".

О каком единстве идёт речь, не совсем понятно, учитывая, что на Украине уже восемь лет продолжается гражданская война. Слова Нуланд о демократии также звучат странно на фоне внесудебного закрытия оппозиционных каналов и введения незаконных санкций против граждан Украины.

Многие из россиян хотели бы жить в такой стране, как у вас,

- уверена Нуланд.

Американская чиновница пошла ещё дальше и заявила, что многие русские хотят повторения в своей стране украинских событий. По всей видимости, речь идёт о представителях оппозиции, которые не скрывают своих планов устроить майдан в России на западные деньги.

Примечательно, что Нуланд сама приложила руку к украинскому госперевороту 2014 года. Она лично раздавала печенье участникам антиправительственных протестов, закончившихся гражданской войной и радикализацией общества. С тех пор "печеньки Нуланд" стали своеобразным синонимом фразы "медвежья услуга".