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Нуланд оскорбила Лукашенко и пообещала новые санкции от США
25 июня 2021, 21:25 • 227 • Политика
США хотят сравнять счёт с ЕС в санкционном давлении на Минск. Об этом заявила заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд.
В США готовы продолжить санкционное давление на Белоруссию. По словам представительницы Госдепа Виктории Нуланд, сейчас ЕС опережает Штаты в санкционном давлении на Минск. Однако Вашингтон намерен сравнять счёт в этом процессе.
Она отметила, что против Минска ЕС ввёл секторальные ограничения, бьющие по экономике республики.
"Мы попытаемся сравняться в этом", - заметила Нуланд и не удержалась от резкости в адрес лидера Белоруссии. Она назвала его "бандитом международного масштаба".
В продолжение своей риторики Нуланд не преминула добавить, что американская сторона продолжает координацию с представителями белорусской оппозиции.
Примечательно, что ранее Роман Протасевич - задержанный в Минске бывший главред телеграм-канала "Некста" (запрещённого в Белоруссии) отмечал, что в действительности официальные встречи оппозиционеров с иностранными политиками не более чем фикция.
Однако бежавшие из республики "революциянеры" не готовы останавливаться. Так, на своём ютуб-канале оппозиционер Валерий Цепкало призвал МАГАТЭ проверить объекты и условия хранения ядерных отходов в республике.
Кроме того, Цепкало сыграл и на болезненной для ЕС теме о мигрантах. Он заявил, будто Белоруссия стала "организатором движения" нелегальных мигрантов в Европу, передают "Дни.ру".
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