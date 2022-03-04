Нуланд описала "нулевую угрозу" для России

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила о том, что якобы и Украина, и НАТО представляют "нулевую угрозу" России. От вопросов о проекте договора о гарантиях безопасности, на подписании которого настаивает Москва, политик ловко отговорилась.

Как и ожидалось, военная спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины вызвала у замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд критику. Однако немало удивили её слова о тех, кто якобы представляет нулевую угрозу для России.

"Украина представляла нулевую угрозу России, - уверяет, что называется, на голубом глазу американский дипломат. - НАТО представляла нулевую угрозу России".

При этом политик ловко отговорилась от ответа на прямой вопрос о признании США "красных линий" России и требованиях о гарантиях безопасности, ранее выдвинутых Москвой. По словам Нуланд, США "были готовы говорить о подавляющем большинстве вопросов, которые Россия водрузила на стол". Однако, напомним, по факту Россия получила не подписанные американцами и НАТО документы, гарантирующие безопасность нашей страны, а откровенные отговорки.

В интервью, данном ТАСС, Нуланд в очередной раз, игнорируя принцип необходимости учёта военных потенциалов, заверила, что НАТО якобы является "оборонительным альянсом", который "не атакует, если сам не подвергается атаке", а намерения преследовать Россию, мол, и не было даже.