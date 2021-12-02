Нуланд: большинство россиян хотели бы жить в такой стране, как Украина

Многие граждане России якобы хотели бы жить в такой стране, как Украина. Об этом заявила заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд во время своего выступления в ходе Киевского форума безопасности.По словам американской чиновницы, в случае дальнейшей «российской агрессии», Украина не останется без поддержки США, а именно, санкциями против РФ.«Мы решительны в своем обращении к Москве. Если они и в дальнейшем будут делать шаги, направленные на дестабилизацию Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, это будет встречено серьезными экономическими санкциями, которых еще не было в прошлом», — пообещала Нуланд.Заместитель Блинкена, указав, что Белый дом всегда поддерживал Украину в её желании достичь мира и сохранить свои территории, призвала и далее работать ради создания справедливой демократической страны.«Я наблюдаю, как вы тяжело работаете, чтобы отстаивать свою независимость, свою демократию, какая тяжелая работа проходит и в парламенте, и на улицах Украины. Мы видим стремления Украины показать свою историю и свои стремления быть членом международной семьи. Я горжусь тем, что США всегда рядом с вами и поддерживают вас в стремлениях к независимости, миру и суверенитету, а также достойного и справедливого европейского будущего.Для нас очень важно, чтобы Украина и далее работала над созданием справедливой, демократической страны. Я бы хотела сказать, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как у вас», — считает Нуланд.К слову, в The Economist Intelligence Unit составили рейтинг городов, согласно которому последние два года в Москве дешевле жить, чем в Киеве.Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о якобы попытках России дестабилизировать ситуацию на Украине изнутри, и ее готовность начать широкомасштабную военную операцию.В то же время, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг три раза за неделю указал, что, несмотря на то, что Украина является ценным партнёром НАТО, она может рассчитывать только на поддержку альянса, а «гарантии безопасности и коллективная оборона», которыми пользуются члены блока, Киеву недоступны.