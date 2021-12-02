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Нуланд: большинство россиян хотели бы жить в такой стране, как Украина
02 декабря 2021, 22:50 • 137 • Украина
Многие граждане России якобы хотели бы жить в такой стране, как Украина. Об этом заявила заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд во время своего выступления в ходе Киевского форума безопасности.
По словам американской чиновницы, в случае дальнейшей «российской агрессии», Украина не останется без поддержки США, а именно, санкциями против РФ.
«Мы решительны в своем обращении к Москве. Если они и в дальнейшем будут делать шаги, направленные на дестабилизацию Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, это будет встречено серьезными экономическими санкциями, которых еще не было в прошлом», — пообещала Нуланд.
Заместитель Блинкена, указав, что Белый дом всегда поддерживал Украину в её желании достичь мира и сохранить свои территории, призвала и далее работать ради создания справедливой демократической страны.
«Я наблюдаю, как вы тяжело работаете, чтобы отстаивать свою независимость, свою демократию, какая тяжелая работа проходит и в парламенте, и на улицах Украины. Мы видим стремления Украины показать свою историю и свои стремления быть членом международной семьи. Я горжусь тем, что США всегда рядом с вами и поддерживают вас в стремлениях к независимости, миру и суверенитету, а также достойного и справедливого европейского будущего.
Для нас очень важно, чтобы Украина и далее работала над созданием справедливой, демократической страны. Я бы хотела сказать, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как у вас», — считает Нуланд.
К слову, в The Economist Intelligence Unit составили рейтинг городов, согласно которому последние два года в Москве дешевле жить, чем в Киеве.
Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о якобы попытках России дестабилизировать ситуацию на Украине изнутри, и ее готовность начать широкомасштабную военную операцию.
В то же время, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг три раза за неделю указал, что, несмотря на то, что Украина является ценным партнёром НАТО, она может рассчитывать только на поддержку альянса, а «гарантии безопасности и коллективная оборона», которыми пользуются члены блока, Киеву недоступны.
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