Ну, за «особый статус», не чокаясь!

Холодной водой окатил Александр Корниенко тех, кто считал, что команда Зеленского вот-вот внесёт в основной закон поправки, продиктованные минскими соглашениями: «Позиция президента – особый статус в конституцию не вписывать». Таким образом, крест можно ставить как на выполнении минских соглашений, так и на ре-интеграции Донбасса вообще, - резюмировали эксперты. Корниенко подчеркнул, что менять свою позицию Зеленский не станет, так как «этот вопрос окончательно проработан командой и закрыт».

«Особый статус» Донбасса – ключевое условие минских соглашений, закреплённое резолюцией Совбеза ООН. Так что Зеленский и его команда не просто отказались выполнять международные договорённости, но и поставили на паузу весь минский переговорный процесс. Кстати, прошедшая в Минске накануне очередная встреча контактной группы по урегулированию на Донбассе окончилась, как впрочем почти всегда, пшиком – сторонам не удалось договориться ни по вопросу обмена пленными, ни о разведении войск. Сомнительно, что при таких вводных встреча в «нормандском формате» вообще состоится.

Впрочем, демаршу Корниенко есть и такое объяснение. Москва и Киев, а точнее, переговорная связка «Козак – Ермак», окончательно определились касательно будущего Донбасса. И это будущее, вероятно, более не связано с Украиной. Произнести это вслух Зеленский не может из-за боязни националистов. Но именно в этом – реальная подоплёка того, что артикулировал Корниенко. Особого статуса не будет. Почему? Потому, что Донбасс Киев перестаёт считать своей территорией. И тому есть объективные причины. Восстановление разрушенной гражданской войной инфраструктуры легло бы на украинский госбюджет тяжким бременем. Передавать границу с Россией под контроль Киева Москва категорически не желает, небезосновательно подозревая «партнёров» в нечистой игре. Не говоря уже о людях, которые более не воспринимают Украину своей родиной (памятуя о том, как их грабили, насиловали и убивали украинские военные и добровольцы). Таким образом, речи о ре-интеграции народных республик более не идёт. И это признал партийный лидер «Слуг народа». Таковы новые украинские реалии. О которых пока не принято говорить вслух. Во всяком случае, в Киеве.