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«Ну все, капец, фашисты пришли натуральные!»: Поклонская рассказала, как уехала из Киева после Евромайдана

29 января 2019, 13:39  •  82 • В России

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская в преддверии пятилетия Крымской весны рассказала на встрече со студентами полуострова о том, как пережила Евромайдан в Киеве, работая в Генпрокуратуре Украины, вернулась домой и стала первым прокурором российского Крыма.

«В КАЖДОМ КАБИНЕТЕ ЛЕЖАЛ ПИСТОЛЕТ»

- То, что произошло в Киеве, начиная с 30 ноября 2013 года (и не заканчивается до сих пор) – это как будто черти выскочили из пепелища и устроили адские танцы. Для меня в памяти это осталось именно в виде такой картинки. Люди не контролировали себя… Минус 20 в Киеве (холодно там зимой, и зима 2013 года тоже была ядреной такой), а они полураздетые, с чайком!.. В чае - неустановленное вещество, и вот барабанят в свои барабаны: «Ганьба, всем ганьба, хто не скаче, той Москаль!».

Конечно, в генеральную прокуратуру приезжали к нам, кричали: «Виходьте, серед вас ще є люди!». Я еще так пошутила, мол, давайте обольем их водичкой, остудим. Мне сказали: нельзя, противозаконно! Но они обливали сотрудников «Беркута» водой. Когда своровали машину МЧС, то с помощью этого шланга они поливали автобус, где сидели «беркута». В минус 20.

В феврале нас без объяснения причины нас оставил наш руководитель - Пшонка Виктор Павлович. Мы сидели и смотрели друг на друга, не понимали, почему мы остались одни, и не знали, что происходит. Было обидно, честно скажу.

Нам в каждый кабинет выдали оружие - пистолет Макарова. Я никогда до этого не держала (оружие в руках, - ред.) и не стреляла. При трудоустройстве в прокуратуру не требуется военной подготовки. Но пистолет лежал, и было как-то поспокойнее.

Став депутатом Госдумы, Наталья Поклонская живет то в Москве, то в КрымуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ВСЕ БЫЛО СРЕЖИССИРОВАНО, Я СИДЕЛА, КАК ВКОПАННАЯ»

- Потом Виктор Федорович (Янукович, президент Украины на момент Евромайдана, - ред.) уехал при известных обстоятельствах. И нам представили исполняющего обязанности генпрокурора Украины – Махницкого. Он – бывший адвокат украинского националиста Тягныбока. После всего, что мы видели на «майдане»… сидим в большом зале генпрокуратуры. Там же – Турчинов, исполняющий обязанности президента Украины. Но по конституции Украины не предусмотрены такие должности!

Зал огромный, человек на 800. Поднимается еле-еле рука, молодой-молодой паренечек, мы его даже не видели никогда, в форме юриста 2 или 3 класса: «Можно я выйду, тоже выступлю?». Ему: «Конечно, да». Думаю, это было срежиссировано.

Он начинает говорить, как он рад, что, наконец, избавились от коррупционеров, преступников во власти - и пришли освободители. И вот эта небесная сотня, «революція гідности» (революция гордости, - укр.) - мечта всех мечт… Это человек в прокурорском кителе говорил! Прочитал свое стихотворение про майдан - в кавычках «патриотическое».

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Мы с коллегами переглядывались, потому что пережили этот майдан, и было ужасно это все слушать. Он сказал: «Слава Украине!» - и тут в президиуме Турчинов, Махницкий отвечают: «Героям слава!». И я смотрю, а в зале некоторые «перекрасились», тоже говорят «героям слава», поднимаются, хлопают.

А я сидела, как вкопанная. И мои коллеги тоже не все встали.

Вот тогда я для себя поняла, что все. Моя карьера на этом закончилась. Труда было много, чтобы устроиться в прокуратуру. У меня родители простые, я закончила непрофильный вуз, не прокурорский. Собственным трудом и по божьей воле у меня получилось. И тут я понимаю: ну все, капец, я это оставляю, потому что я свой прокурорский китель не надену больше. Мне стыдно. У меня дед воевал – один, другой, а тут фашисты пришли натуральные!

«РЕБЯТА, ПРОПУСТИТЕ, Я ДОМОЙ!»

- Я пришла в кабинет к начальству, пишу рапорт, что я буду увольняться. Руководители не поверили, я на хорошем счету была. Говорят: этот майдан, дежурства бесконечные ночные, ты иди в отпуск отдохни, а потом решишь. Я говорю, хорошо, рапорт перепишу на отпуск с последующим увольнением. Все свои дела сдала, с квартиры вещи собрала, попросила друзей, чтобы на микроавтобусе помогли перевезти в Крым.

На границе было очень много блокпостов из ополченцев и казаков. У меня в сумочке дамской -удостоверение сотрудника генпрокуратуры Украины, паспорт с киевской пропиской. Я говорю: ребята, посмотрите предыдущую прописку, я домой в Крым возвращаюсь! Пропустили.

Аксенова я не знала. Надо же что-то делать, внедряться в число тех людей, которые будут организовывать референдум, надо же как-то помогать! Информации у меня очень много по киевским событиям в голове. И не только в голове. Не скрою, я некоторые материалы привезла в Крым – так, на всякий случай. Это профессиональное, еще с бандитских времен, когда я была гособвинителем по бандам крымским – «Башмаки», «Сейлем»… Я все себе копировала, и у меня дома хранятся материалы. Кстати, пригодились.

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В 90-е эта хрупкая женщина была гособвинителем по делам крупнейших банд полуостроваФото: Наталья Гоцанюк

«СЕРЕГА, А ОНА БУДЕТ ПЕРВАЯ!»

- Через своих коллег я попросила, чтобы мне встречу организовали встречу с Сергеем Валерьевичем Аксеновым. И вот то ли 7 марта, то ли 8-го я приехала к нему в Совмин.

Захожу в кабинет, с ним сидел Олег Евгеньевич Белавенцев, я в первый раз его увидела. Познакомились, говорю, вот, я сотрудник генеральной прокуратуры, приехала домой. Сергей Валерьевич, надо защищать Крым, вы даже себе не представляете, что творится в Киеве!

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Он ответил, что прокуратуру только-только будем формировать, но уже есть прокурор, которого мы будем назначать - Штепард Александр Людвигович. Спрашивает: «Ты будешь у него работать? Но зарплаты у нас не будет, надо встать на ноги. Это прокуратура на добровольных началах!». Я ответила: «Конечно!». Сергей Валерьевич говорит: «Я тебе перезвоню».

Я предложила хотя бы бюллетени помогать печатать, я же знаю, как правильно записать. Ну, хоть что-то буду делать. Выходя, я еще раз повторила фразу: «Вы даже не представляете, что творится в Киеве! Там сейчас ад!». Вот я сейчас рассказываю, у меня дрожь. Вспоминаю новогоднюю елку 2013-2014 на майдане… они украли в морге труп и повесили на елку. Мы даже не выезжали на место, нам не разрешали, потому что нас бы выкрали.

И Белавенцев сказал: «Серега, а она будет первая!». Я не поняла, что он имеет ввиду, и вышла в расстроенных чувствах. Думала, буду заниматься митингами, автопробегами в поддержку референдума. Приехала домой и буквально на следующее утро рано утром позвонил Сергей Валерьевич и сказал: «Наталья, у нас прокурор отказался, нам срочно нужен первый. Все, приезжай, у тебя 20 минут». Но я из Уютного, это село в Сакском районе, за 20 минут не доеду! Ничего не знаю, сказал Аксенов, 30 минут у тебя максимум. Села за руль и поехала.

Гаишники по пути остановили - в Евпатории. Я говорю ребята, пожалуйста, не задерживайте! Отпустили. Доехала, захожу в кабинет к Константинову впервые в жизни. Сергей Валерьевич говорит: «Вот прокурор». А Константинов: «Это прокурор?!». Аксенов спросил: «А ты можешь другого предложить?». Вот и все.

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Экс-прокурор Крыма - частый гость на радио КПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«УЕХАЛИ, НО НАСОЛИТЬ УСПЕЛИ»

- Президиумом меня назначили, заседание Госсовета…и самое важное – это коллектив, 817 человек, которые служили в органах прокуратуры. Надо было сделать так, чтобы они за мной пошли. Со стороны генпрокуратуры Украины было давление, письма, требования, угрозы, что я преступница, и кто за мной пойдет – тот тоже преступник, будет казнен, обвинен и так далее. Но в прокуратуре Республики Крым служат достойные офицеры, и я им очень благодарна, потому что у нас все получилось. Это не у меня получилось, это у нас получилось, у нашей команды. Мы стояли, словно один человек, но нас было много.

К примеру, подготавливаемся к референдуму, надо было как-то регистрировать преступления. Генпрокуратура Украины - единственный держатель единого реестра досудебных расследований – нам отключила этот ЕРДР. Преступления на полуострове не регистрируются. Преступники могли разгуляться. Что делать? Прокуратура выполняет координирующую роль. Собрали министра внутренних дел, ФСБ, всех контролеров, правоохранителей, и моим уже распоряжением внесли такую обязанность – регистрировать по старинке в ручном режиме. Опять заводить журналы, огромный объем работы! У нас в СИЗО куча преступников, все остановилось, сроки идут, закон нарушать нельзя… в ручном режиме продлевали сроки содержания под стражей, уголовные дела.

Некоторых сотрудников отправили на Украину. Они честно признались, что не могут так, но успели насолить: там материал исчез, тут уголовное дело уехало. Мы это все потом восстанавливали.

Я домой не уезжала, и сотрудники мои тоже. Хотя никто не просил, все исходило из душ.

А те прокуроры, которых хотели назначить… я шучу на эту тему, что мужчины благородно уступили место женщине. Я им за это благодарна.

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