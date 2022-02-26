Ну возьмите! Зеленский заявил о "решающем моменте" для ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский решил "под шумок" всунуть-таки Незалежную в Евросоюз. Он заявил о том, что "решающий момент" настал. Пока дальше разговоров дело не зашло.

Вопрос евроинтеграции на фоне спецоперации на Украине поднял президент Незалежной Владимир Зеленский. В своём Instagram президент Украины пишет, что якобы тот самый "решающий момент" уже настал, и просит взять Незалежную в Европейский союз.

"Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС", - высказался Зеленский.

Правда, пока дальше разговоров с представителями ЕС дело не зашло. Да и рискнёт ли Брюссель сейчас принимать в свои ряды Киев?