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Ну возьмите! Зеленский заявил о "решающем моменте" для ЕС
26 февраля 2022, 12:30 • 233 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский решил "под шумок" всунуть-таки Незалежную в Евросоюз. Он заявил о том, что "решающий момент" настал. Пока дальше разговоров дело не зашло.
Вопрос евроинтеграции на фоне спецоперации на Украине поднял президент Незалежной Владимир Зеленский. В своём Instagram президент Украины пишет, что якобы тот самый "решающий момент" уже настал, и просит взять Незалежную в Европейский союз.
"Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС", - высказался Зеленский.
Правда, пока дальше разговоров с представителями ЕС дело не зашло. Да и рискнёт ли Брюссель сейчас принимать в свои ряды Киев?
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