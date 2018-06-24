Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Они считают это огромной уступкой»: США приостановили совместные военные учения...
«Получим по зубам»: Савченко предупредила Киев
Проверяем голову Aдминистрации Дякулы
«Достигли критической точки»: почему в Италии заявили об угрозе развала ЕС
Главная / В России

«Ну расстреляйте меня!» На Украине полицейские и националисты силой отняли у водителя георгиевскую ленточку

24 июня 2018, 00:09  •  52 • В России

Со стороны казалось, что в закоулке Кривого Рога проходит спецоперация. Полицейские и здоровые быки-нацисты окружили потрепанный временем микроавтобус. Около него стоял водитель – мужичок без майки и в джинсах. На вид – задержание опасного преступника: столько полицейских разом приехали. Он вор? Убийца? Насильник? Нет, все гораздо страшнее для украины. Водительприкрепил на лобовое стекло авто… георгиевскую ленточку и советский флажок.

- Вы видите, что у вас запрещенная символика в машине? - молодчик кивнул на лобовое стекло.

- Мне 54 года. Я вырос при этой символике. Кому тут не нравится эта символика? - развел руками водитель.

- Вы закон нарушаете. Вы в какой стране живете? - подключился второй боевик.

- Я в Советском союзе вырос.

- Причем тут это? Живешь ты где? - отбрыкнулись от неудобного ответа быки.

- Я? В Украине!

- Ну а что ты цепляешь на стекло?

Тут журналисты вырезали то, что происходило дальше. Волшебный монтаж, пару кликов мышкой и мужчина превращается в психопата-москаля.

- Ты что думаешь, золотую цепочку надел и красивый такой? - рассвирепел водитель, до которого докопались воины майдана. Видимо, пресса вырезала провокацию, которой молодчики довели мужчину до крика. Ведь эти ребята не стеснялись сыпать матом налево и направо.

Водитель постоял за себяФото: скриншот видео

- А вы знаете, что с георгиевскими ленточками людей на Донбассе убивают?

- А кто вас туда звал? - с улыбкой осадил националистов мужчина. И вновь монтажер вырезал неудобный диалог о том, почему воины АТО убивают мирных жителей.

- Вот стоит символика Советского союза, - водитель указал рукой на многоэтажки. - Почему вы ее не уберете?

- Советского союза уже 30 лет нема!

И снова журналисты на монтаже делают нужную картинку. Наверно, все "неудобные диалоги" полетели в карзину. Оставляли только крик.

- Я попрошу вас открыть автомобиль, чтобы сотрудиники полиции изъяли у вас данный предмет, - отдал приказ мужчина в погонах.

- Почему вы должны изымать?

- Вы нарушаете закон Украины.

- Это мое вероисповедание! Ну расстреляйте меня тогда! - водитель в одиночку отбивался от неугомонных молодчиков.

- Действует данный закон, вы должны им руководствоваться.

- Кто его выдумал?

- Президент!

- Этот президент носил георгиевскую ленточку. И служил в Советском союзе.

Но тут на защиту мужчины подоспела проходившая мимо женщина.

- Россия - это Россия. Мы родились при Советском союзе, - объяснилась она.

- А чего вы дома не поломаете? - поддержал заступницу водитель. - Вы дома поломайте! Они тоже при Советском Союзе построены.

Украинский экс-депутат призвала бить с ноги в челюсть тем, кто говорит на русском языке

И дальше началось шоу. Полицейский забрал миниатюрный флаг СССР и георгиевскую ленточку. Предметы сложил в специальный пакет, будто это вещдоки, доказывающие страшное преступление.

- Уровень жизни на Украине падает, словно подбитый в небе самолет, - рассказал «КП» политолог Владислав Дежнев. – Пропаганда врубает старые методы. Начинаются рейды по поиску георгиевских ленточек. Со стороны это выглядит дико. Далеко не все украинцы поддерживают Майдан. Обезумевшие националисты на потеху публики устраивают шоу. Конечно, все это поддерживает власть. Ведь эти люди ходят с целым отрядом полиции. До этого случая националисты ходили с камерой и глумились над теми, кто болеет на Чемпионате мира за Россию. Все это делается для отвлечения внимания от реальных проблем.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
52
Источник
Похожие новости
22 июня 2018, 22:09
Порошенко, Авакова и Яценюка заочно приговорили к пожизненному за геноцид собственного народа
22 июня 2018, 22:09
Молдова через ООН призвала Россию вывести миротворцев из Приднестровья
23 июня 2018, 20:54
Виталий Милонов о призыве писательницы Ницой переименовать Россию: Русофобы выдумывают свою Укро-Нарнию!

22 июня 2018, 17:09
«Очередное русофобское проявление»: российские политические партии ответили Украине на введённые против них санкции
22 июня 2018, 18:54
Офицеров Российской армии переоденут в мундиры образца 1945 года
22 июня 2018, 20:24
Новые указы: Путин произвёл назначения в администрации президента
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
20 июня 2018, 01:56
"Завтра я сдoxну". Люди под Paдой
21 июня 2018, 08:39
«Пулемёт выкопаю, всех порву!» Как правильно воспринимать Путина
20 июня 2018, 21:09
Мирей Матье с Владимиром Этушем оказались в СК России
18 июня 2018, 12:09
Первый президент Украины рассказал о возможном решении ситуации в Донбассе
19 июня 2018, 11:09
Астраханские «Буяны» против авианосца «Гарри Трумэн»
21 июня 2018, 15:24
F-35: Россия боится США, а Эрдоган их унижает
17 июня 2018, 07:09
Итоги недели. Нам бы яблок молодильных да воды живой стакан
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.