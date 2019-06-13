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«Ну на фиг с детьми туда лезть!»

13 июня 2019, 11:39  •  62 • В России

Поехали с детьми в центр гулять по случаю Дня России и прошедшего дня рождения младшей. И привычным маршрутом с Цветного на Пушкинскую, где Кира хотела посмотреть на реконструкторов, пройти не смогли - полиция перекрыла Петровский бульвар из-за бессмысленной и беспощадной акции части недоговороспособной оппозиции и журналистов, переквалифицировавшихся в активистов.

Пошли в обход в компании таких же недовольных перекрытием москвичей, и я что-то подумал, ну его, на фиг с детьми туда лезть. На Охотный пошли. Тут тебе и индейцы рядом с конфедератами, и римляне возле французов, и коммунальная Москва около пионерской комнаты. Самая популярная среди родителей: «Гляди, доча, это мое детство», - говорят взрослые, позируя с горном. Тоже попозировал. А Кира обыграла какую-то пионерку в шахматы, затем в шашки и вырезала и склеила из бумаги солдатика.

Короче, внезапный план Б удался. И никакой оппозиции, которая в очередной раз показала, что протестный активизм ей худо-бедно удается. А вот политика, которая - искусство возможного, пока не ее уровень. Хайп за свободу за счет свободы передвижения москвичей - это не политика, а подстава, которой все так возмущались в последние дни. С Днем России!

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