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«Ну, хорош! Мы еще с Ким Чен Ыном не разобрались» - в США испугались шутить о ракетах Путина

02 марта 2018, 23:39  •  301 • Политика
Сатирическое ток-шоу потеряло привычный ритм после того, как решили обсудить новейшее вооружение России, представленное накануне Владимиром Путиным.
Очередной эфир американского ток-шоу The Daily Show с Тревором Ноем был посвящен посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Говорили, как мы понимаем, не о социально-экономическом положении нашей страны, а о новейшем оружии.
Напомним, Путин в ходе послания презентовал шесть видов вооружения, рассказав в деталях о каждом из них. В том числе, сообщалось, что российские военные разработали ракету, неуязвимую для систем ПРО, существующих в мире. Ракета летит по непредсказуемой траектории, а ее дальность не ограничена. Об этом и говорил Тревор Ной в своем комедийном шоу.
«Здорово, что у нас в гостях сегодня супергерой, потому что скоро всем нам понадобятся трусы темного цвета», - говорит Ной, после чего включается новостной блок о «ракетах Путина».
Сказанное в ходе послания Путиным в эфире передачи назвали «агрессивной декларацией». После чего слово взял Тревор Ной.
«Мы еще с Ким Чен Ыном не разобрались, а тут Путин с хештэгом #ятоже. Нет! Ну, хорош! А ракета может и не выглядит пугающей, потому что видео, как из мультфильма «Южный парк», но, на самом деле, мысль о том, что у русских есть ракета, увиливающая от всех противоракетных системы в мире, страшна. Неограниченный радиус! Это вообще ракета или Мэрил Стрип (имеется в виду широкий диапазон ролей актрисы, признанной одной из лучших в США и мире – ред.)?» - резюмируют Ной.
Напомним, ранее в Пентагоне и Госдепе США прокомментировали послание Владимира Путина. Официальные спикеры попытались заверить, что в Вашингтоне не удивлены презентацией. В то же время, официальный представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт принципиально не отвечала на вопросы российских журналистов, называя их подведомственными правительству нашей страны. Подобное поведение возмутило американских коллег, после чего вопрос, заданный русскими Науэрт повторяли несколько раз – уже представители СМИ США.
Перевел и озвучил отрывок из программы Андрей Бочаров.

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