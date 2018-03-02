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«Ну, хорош! Мы еще с Ким Чен Ыном не разобрались» - в США испугались шутить о ракетах Путина
02 марта 2018, 23:39 • 301 • Политика
Сатирическое ток-шоу потеряло привычный ритм после того, как решили обсудить новейшее вооружение России, представленное накануне Владимиром Путиным.
Очередной эфир американского ток-шоу The Daily Show с Тревором Ноем был посвящен посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Говорили, как мы понимаем, не о социально-экономическом положении нашей страны, а о новейшем оружии.
Напомним, Путин в ходе послания презентовал шесть видов вооружения, рассказав в деталях о каждом из них. В том числе, сообщалось, что российские военные разработали ракету, неуязвимую для систем ПРО, существующих в мире. Ракета летит по непредсказуемой траектории, а ее дальность не ограничена. Об этом и говорил Тревор Ной в своем комедийном шоу.
Сказанное в ходе послания Путиным в эфире передачи назвали «агрессивной декларацией». После чего слово взял Тревор Ной.
Напомним, ранее в Пентагоне и Госдепе США прокомментировали послание Владимира Путина. Официальные спикеры попытались заверить, что в Вашингтоне не удивлены презентацией. В то же время, официальный представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт принципиально не отвечала на вопросы российских журналистов, называя их подведомственными правительству нашей страны. Подобное поведение возмутило американских коллег, после чего вопрос, заданный русскими Науэрт повторяли несколько раз – уже представители СМИ США.
Перевел и озвучил отрывок из программы Андрей Бочаров.
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