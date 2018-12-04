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«Ну, извините, ребята»: «Кибератака» помешала Лаврову ответить на вопросы волонтеров

04 декабря 2018, 03:09  •  45 • Политика
Лавров не смог ответить на все вопросы волонтеров из-за неполадок с микрофоном. Участники мероприятия предположили, что всему виной «кибератака». «Ну, извините, ребята», - развел руками министр.
Вышедший из строя микрофон не дал главе МИД России Сергею Лаврову ответить на все вопросы участников Международного форума волонтеров. Также микрофон перестал работать и у ведущего, а затем еще и погас экран, на фоне которого выступал министр.
«Точно кибератака», - со смехом предположили в зале.
Организаторы попытались оперативно решить внезапно возникшие технические трудности, однако быстро справиться с проблемами не удалось. Лавров еще некоторое время стоял на сцене, но когда стало понятно, что скорого решения технических неполадок не предвидится, был вынужден откланяться.
«Ну, извините, ребята», - сказал глава МИД России, прежде чем попрощаться и покинуть сцену.
Отметим, что несмотря на досадный инцидент Лавров все же успел ответить на ряд важных вопросов. Например, о том, как МИД России может помочь российскому волонтерскому движению. Министр предложил направить все предложения по этому вопросу прямо в ведомство, где их смогут внимательно изучить и принять необходимое решение. Кроме того, Лавров ответил, с чего начинается Родина, а также о «том самом тимуровском поступке».

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