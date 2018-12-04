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«Ну, извините, ребята»: «Кибератака» помешала Лаврову ответить на вопросы волонтеров
04 декабря 2018, 03:09 • 45 • Политика
Лавров не смог ответить на все вопросы волонтеров из-за неполадок с микрофоном. Участники мероприятия предположили, что всему виной «кибератака». «Ну, извините, ребята», - развел руками министр.
Вышедший из строя микрофон не дал главе МИД России Сергею Лаврову ответить на все вопросы участников Международного форума волонтеров. Также микрофон перестал работать и у ведущего, а затем еще и погас экран, на фоне которого выступал министр.
Организаторы попытались оперативно решить внезапно возникшие технические трудности, однако быстро справиться с проблемами не удалось. Лавров еще некоторое время стоял на сцене, но когда стало понятно, что скорого решения технических неполадок не предвидится, был вынужден откланяться.
Отметим, что несмотря на досадный инцидент Лавров все же успел ответить на ряд важных вопросов. Например, о том, как МИД России может помочь российскому волонтерскому движению. Министр предложил направить все предложения по этому вопросу прямо в ведомство, где их смогут внимательно изучить и принять необходимое решение. Кроме того, Лавров ответил, с чего начинается Родина, а также о «том самом тимуровском поступке».
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