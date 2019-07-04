Ну их же почистили: Пентагон пытается оправдаться за ржавые танки на Дне независимости

Пентагон оглушительно оконфузился, ко Дню независимости США выставив к мемориалу Линкольна, где будут проходить торжественные мероприятия, потрёпанные ржавые танки без стволов.

Небоеспособные "Брэдли" предназначены для украшения сцены, с которой произнесёт свою речь Дональд Трамп. Известно, что бронетехнику доставили к мемориалу по личной просьбе американского президента. Он пообещал согражданам закатить такой праздник в честь Дня независимости, какого они ещё никогда не видели, и в том числе продемонстрировать "новейшие виды лучшего в мире" вооружения. В "Твиттере" Трамп писал, что намерен потратить на празднование "небольшую сумму" - около 92 млн долларов.

В Пентагоне на вопрос журналистов о том, почему танков будет всего шесть и почему они никак не тянут на "новейшие образцы", ответили, что "Белый дом попросил именно их".

"Их почистили перед тем, как привезти на Национальную аллею", - заверили РИА Новости представители американского военного ведомства.

Добавим, чтот предстоящая речь Трампа должна быть посвящена "военной мощи США". Когда он будет выступать, над его головой должны пролететь боевые самолёты и вертолеты.