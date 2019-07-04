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Ну их же почистили: Пентагон пытается оправдаться за ржавые танки на Дне независимости
04 июля 2019, 09:54 • 82 • Политика
В Пентагоне пытаются оправдаться за ржавые танки без стволов, которые были выставлены ко Дню независимости США у мемориала Линкольна для демонстрации американской военной мощи. Военные говорят, что небоеспособные машины почистили к празднику.
Пентагон оглушительно оконфузился, ко Дню независимости США выставив к мемориалу Линкольна, где будут проходить торжественные мероприятия, потрёпанные ржавые танки без стволов.
Небоеспособные "Брэдли" предназначены для украшения сцены, с которой произнесёт свою речь Дональд Трамп. Известно, что бронетехнику доставили к мемориалу по личной просьбе американского президента. Он пообещал согражданам закатить такой праздник в честь Дня независимости, какого они ещё никогда не видели, и в том числе продемонстрировать "новейшие виды лучшего в мире" вооружения. В "Твиттере" Трамп писал, что намерен потратить на празднование "небольшую сумму" - около 92 млн долларов.
В Пентагоне на вопрос журналистов о том, почему танков будет всего шесть и почему они никак не тянут на "новейшие образцы", ответили, что "Белый дом попросил именно их".
"Их почистили перед тем, как привезти на Национальную аллею", - заверили РИА Новости представители американского военного ведомства.
Добавим, чтот предстоящая речь Трампа должна быть посвящена "военной мощи США". Когда он будет выступать, над его головой должны пролететь боевые самолёты и вертолеты.
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