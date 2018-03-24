«Ну и видок»: Грудин показал на видео, как впервые за 30 лет сбривает усы

В субботу, 24 марта, все-таки подтвердились сообщения о том, что экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин выполнил обещание сбрить усы, которое дал блогеру Юрию Дудю в его программе «вДудь» на YouTube. Это подтвердил сам политик, опубликовав в сети видео со сбриванием усов.

Павел Грудинин сбривает усы.Политик выполнил условие спора, который проиграл блогеру и запечатлел процесс на камеру

В начале обнародованной записи Грудини напоминает зрителям о своем пари: «В начале избирательной кампании поспорил с блогером Юрием Дудем, что если мы со своей командой наберем меньше 15% голосов избирателей, то я сбрею усы».

После этого экс-претендент на высший государственный пост сообщает, что, по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), за него проголосовало менее 12% россиян. «Поэтому я формально проиграл это пари. Поэтому как честный человек я должен, конечно, сбрить усы» - подытожил политик, отметив, что не делал этого более 30 лет.

Далее камера фиксирует, как Грудинин бреет усы. Покончив же с растительностью на лице, бывший кандидат смотрит на себя в зеркало со словами: «Ну и видок».

Затем же безусый Грудинин вновь обращается к зрителям: «Я дал слово, я его сдержал. <…> Но с усами или без усов мы с вами пойдем дальше».

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, ранее фотография Грудинина без усов была опубликована в Instagram, однако вскоре была удалена. А пресс-секретарь штаба Грудинина и глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко заявил, что сообщение о сбривании усов - фейк.

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