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«Ну и видок»: Грудин показал на видео, как впервые за 30 лет сбривает усы

24 марта 2018, 17:09  •  38 • В России

В субботу, 24 марта, все-таки подтвердились сообщения о том, что экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин выполнил обещание сбрить усы, которое дал блогеру Юрию Дудю в его программе «вДудь» на YouTube. Это подтвердил сам политик, опубликовав в сети видео со сбриванием усов.

Павел Грудинин сбривает усы.Политик выполнил условие спора, который проиграл блогеру и запечатлел процесс на камеру

В начале обнародованной записи Грудини напоминает зрителям о своем пари: «В начале избирательной кампании поспорил с блогером Юрием Дудем, что если мы со своей командой наберем меньше 15% голосов избирателей, то я сбрею усы».

После этого экс-претендент на высший государственный пост сообщает, что, по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), за него проголосовало менее 12% россиян. «Поэтому я формально проиграл это пари. Поэтому как честный человек я должен, конечно, сбрить усы» - подытожил политик, отметив, что не делал этого более 30 лет.

Далее камера фиксирует, как Грудинин бреет усы. Покончив же с растительностью на лице, бывший кандидат смотрит на себя в зеркало со словами: «Ну и видок».

Затем же безусый Грудинин вновь обращается к зрителям: «Я дал слово, я его сдержал. <…> Но с усами или без усов мы с вами пойдем дальше».

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, ранее фотография Грудинина без усов была опубликована в Instagram, однако вскоре была удалена. А пресс-секретарь штаба Грудинина и глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко заявил, что сообщение о сбривании усов - фейк.

КАК ЭТО БЫЛО

Зачем Володька сбрил усы: Фото проигравшего спор Грудинина оказалось фейком

Пользователи соцсетей восприняли с восторгом новость об экс-кандидате в президенты России, но пресс-секретарь сообщил, что фотографии поддельные (подробности)

Усы Грудинина пока на месте: Проигравший кандидат не торопится выполнять условия спора с Дудем

Одной из интриг за кулисами этих выборов был спор кандидата Павла Грудинина с видеоблогером Юрием Дудем. Грудинин поставил на кон... свои сталинские усы.

- Если я наберу больше 15%, вы острижетесь налысо? - спросил Грудинин Дудя во время интервью. (подробности)

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