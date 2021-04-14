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Ну и у кого теперь мультики? США похвастали "концептом" истребителя шестого поколения

14 апреля 2021, 16:40  •  354 • Политика
ВВС США "показали" истребитель шестого поколения. Речь идёт о "концептуальном изображении". Самого самолёта пока нет.
В США продемонстрировали концептуальное изображение истребителя шестого поколения, который создают в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD). Картинка появилась в двухгодичном отчёте Военно-воздушных сил США.
На представленном изображении будущий истребитель шестого поколения имеет форму "летающего крыла". Она характерна для самолётов, создаваемых корпорацией Northrop Grumman. При этом картинка отличается от той, что была представлена в сентябре 2020 года. Как отмечают эксперты, на новом изображении самолёт имеет более треугольную форму.
Предполагается, что новый истребитель шестого поколения вернёт США превосходство в воздухе. Программу истребителей пятого поколения, результатом которой стал истребитель F-35, в Пентагоне официально признали провалившейся. Независимая комиссия обнаружила несколько сотен недостатков и недоработок самолёта, которые так и не были устранены.
Фото: скриншот Twitter/@TheDeadDistrict

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