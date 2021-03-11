Ну и кто тут власть? Байден разрешил на выборах "карусели" и запретил наблюдателей

Байден отбирает у американцев честные выборы навсегда. Неужели получится? Похоже, что "демократия – это власть демократов" – это больше не шутка.

Куй железо, пока горячо. Демпартия США решительно следует этой максиме. Победив на двух выборах подряд (президентских во всей стране и сенатских в Джорджии) с помощью массовых подлогов и махинаций, с чем республиканцы, отлично зная это, всё-таки смирились, демократы встали на путь введения в США однопартийной системы. Они хотят править страной всегда. Как обычно у демократов, всё делается якобы во имя интересов простых людей. Президент Джо Байден именно с этой целью подписал в воскресенье указ, призванный "облегчить" участие американцев в выборах и "расширить" их доступ к голосованию.

Всё для народа?

В лучших орвеллианских традициях внешне всё выглядит вполне благопристойно. Федеральным ведомствам поручено в течение 200 дней представить планы с описанием шагов по расширению регистрации избирателей. Главному федеральному директору по вопросам информации поставлена задача модернизировать федеральные сайты и цифровые сервисы, информирующие избирателей о выборах. От федеральных ведомств требуется помочь штатам с регистрацией избирателей, расширить возможности для голосования госслужащих, избирателей за рубежом и военнослужащих, многие из которых находятся заграницей, убрать все препоны для голосования инвалидов. В соответствии с указом будет создана межведомственная координационная группа по избирательным правам коренных американцев. Ей будет поручено составить доклад с рекомендациями по расширению регистрации и участия в выборах этой категории американцев. Не забыты и заключённые федеральных тюрем: для них тоже вводится режим наибольшего благоприятствования.

А что на самом деле?

Если же отбросить эти красивые фразы и проанализировать данный указ и аналогичный ему по содержанию принятый чуть ранее Палатой представителей Конгресса США законопроект "Акт во имя народа" по сути, то получается поистине ужасающая картина. Указ, которым уже фактически анонсируется, что и следующие выборы будут сфальсифицированы, отменяет заложенный отцами-основателями избирательный федерализм и навязывает Америке новую модель выборов.

Речь идёт об автоматической регистрации избирателей, отмене проверок на избирательных участках, разрешении голосовать без предъявления удостоверения личности.

Любой политтехнолог в любой стране мира вам скажет, что это позволит узаконить в масштабах всей страны мошеннические практики вроде организации избирательных "каруселей", когда один и тот же избиратель голосует сразу в нескольких местах, и открыто привлекать к голосованию нелегальных мигрантов.

Ну и, до кучи, возможность для избирателей печатать любое количество бюллетеней на домашних принтерах и разрешение третьим лицам собирать бюллетени и отправлять их по почте (трюк, благодаря которому у экс-президента Дональда Трампа украли чистую победу в "колеблющихся штатах" на последних выборах) становится, таким образом, частью совершенно жульнической избирательной системы.

Но и это ещё не всё:

наблюдатели на выборах не смогут оспаривать законность бюллетеней.

Мало того, объявляется федеральным преступлением "сообщение или обеспечение передачи заведомо ложной информации о выборах". Тем самым любой, кто осмелится протестовать против фальсификации выборов, может быть признан уголовным преступником. Федеральные власти присваивают себе также право нарезать и пересматривать границы между избирательными округами, что раньше было прерогативой штатов, в интересах понятно кого.

Впервые в истории США предполагается ввести государственное финансирование кандидатов на выборах в Конгресс: на каждые собранные благодаря пожертвованиям 200 долларов им будут перечисляться по 1200 долларов из бюджета. Это реверанс склонным к иждивенчеству левым попутчикам демократов, которых глобалисты активно используют для переформатирования США. Таким образом, демократия в США окончательно превращается в бутафорию.

Таков был оперативный ответ демократов на попытки защитников демократии обеспечить в Америке честность выборов. После того, что произошло на последних президентских выборах в США и на сенатских выборах в Джорджии (благодаря краже последних демократы установили контроль над Сенатом) законодатели 43 американских штатов внесли свыше 250 законопроектов с целью защиты будущих выборов от подтасовок. Одним махом перечеркнуть эти усилия и призван, в частности, пресловутый "Акт во имя народа" и байденовский указ.

Чтобы совершенно исключить в будущем угрозу потери власти, демократы также обещают дать федеральному округу Колумбия (то есть столичному городу Вашингтону с окрестностями) права штата. Это нужно им только для того, чтобы получить два лишних голоса в Сенате, ибо столица с примыкающими к ней территориями с их преимущественно негритянским населением и богатыми белыми чиновниками, обитателями "Вашингтонского болота", – это прочная база поддержки демократов. С этой же целью, кстати, демократы готовы принять в состав США на правах штата Пуэрто-Рико и разделить несколько демократических штатов на две, а то и три части. Тогда Сенат минимум на столетие вперёд точно станет демократическим.

Разные мнения

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, естественно, утверждала, что данный законопроект "усиливает голос американского народа".

А вот что заявил на днях экс-президент Трамп в ходе своего первого публичного выступления после изгнания в результате приуроченного к фейковым выборам госпереворота из Белого дома:

Это катастрофа. Их законопроект резко ограничит политические выступления, даст федеральному правительству возможность пресекать инакомыслие и превратит федеральную избирательную комиссию в партийное политическое оружие. Кроме того, он практически исключает необходимость удостоверения личности избирателя по всей стране... Этого монстра необходимо остановить. Мы ведём борьбу за выживание Америки, какой мы её знаем. Это борьба. Это ужасная, трагическая, мучительная борьба.

Так и есть – он попал в точку. Это настолько очевидно любому здравомыслящему человеку, что при голосовании в Палате представителей против законопроекта выступили все имевшиеся в наличии республиканцы, хотя обычно часть из них голосует вместе с демократами.

"Акт во имя народа", констатирует ненавидящее Трампа и республиканцев в целом CNN, должен не позволить им ужесточить контроль над голосованием, что вместе с перекройкой границ избирательных округов и расширением возможностей голосования для национальных меньшинств принесёт демократам победу на промежуточных выборах 2022 года и "обеспечит им контроль над Конгрессом США на долгие годы". Именно поэтому генеральные прокуроры 20 оппозиционных штатов направили лидерам Конгресса коллективное письмо, в котором подчёркивается, что законопроект "узурпирует власть государства над выборами". Прокуроры обещают прибегнуть к средствам правовой защиты, если данный законопроект станет законом.

Какие перспективы?

Теперь законопроект предстоит рассмотреть Сенату. Чтобы он прошёл, демократам необходима поддержка 10 республиканцев. При голосовании за второй импичмент Трампа они нашли в Сенате шесть республиканских иуд. Теперь же, скорее всего, они не найдут ни одного, так как речь будет уже идти не о политической судьбе яркого политика, а об их собственной шкуре. Поэтому-то Байден и подписал соответствующий президентский указ, рассчитывая ввести однопартийную систему в США в обход Капитолия.

Конечно, республиканские штаты с помощью судебной системы постараются этот указ Байдена заблокировать. Но эти тяжбы дойдут, в конечном счёте, до Верховного суда, показавшего во время драматических событий в США конца прошлого – начала нынешнего года трусость и сервильность по отношению к стремящемуся к диктатуре "Глубинному государству". На эту прогнившую инстанцию у республиканцев надежды теперь быть не может. Парочка-тройка провокаций – и верховные судьи оставят американцев без демократии. Зато находящиеся под контролем демократов штаты с удовольствием претворят в жизнь байденовский указ. Если будущие выборы хотя бы на половине территории США будут откровенно и системно сфальсифицированными, то при учёте выше упоминавшихся мероприятий Демпартии её власть на федеральном уровне станет в США всё равно несменяемой, и в стране воцарится однопартийная система.

Что делать?

В этой связи перед республиканцами и всеми честными демократами возникает закономерный вопрос – что делать? Ответ на него есть только один – сопротивляться, защитить свободу и демократию от посягательства сверхбогачей и глобалистов вместе с облепившей их иждивенческой чернью, для которых эти священные понятия всегда были и остаются пустым звуком.

Необходимо каким-то образом (прежде всего, благодаря решительности республиканской элиты, так как на народ всегда и почти везде плюют) попытаться обеспечить, чтобы промежуточные выборы 2022 года были хотя бы относительно честными. Если этого сделать не удастся, участие в них просто бессмысленно.

Всё будет как в Джорджии. Народ проголосует за республиканцев, а победят демократы. Поэтому такие выборы лучше вообще бойкотировать, чтобы не играть в демократическом балагане жалкую роль.

Ну а если администрация Байдена будет вовсе не намерена учитывать в дальнейшем интересы несогласных штатов, которых насчитывается примерно два десятка, то им не останется ничего иного, как отделиться от Вашингтона, поправшего Конституцию США. Техас, Флорида и Оклахома уже склоняются, похоже, к этому крайнему варианту. Однажды такое в США уже было. В своей Гражданской войне 1861–1865 годов эта страна потеряла больше людей, чем во всех внешних войнах США вместе взятых, включая обе мировые. Посмотрим, как будет на этот раз. Капитуляция или жёсткий конфликт – иного выбора у обросших жиром и потерявших боевой настрой республиканцев нет. Ведь ощущающие себя революционерами демократы загнали их в угол не только нечестными выборами.