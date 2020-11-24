Ну и кто теперь в бункере? Путин переиграл британских конспирологов

Кремль анонсировал первую за несколько месяцев рабочую поездку президента России Владимира Путина. Глава государства намерен посетить Нижегородскую область и заслушать там доклад главы "Росатома" Алексея Лихачёва.

Сообщается, что визит президента России назначен на среду 25 ноября. В планах главы государства посетить Российский федеральный ядерный центр и осмотреть разработки предприятия.

Также в этот день Путин в режиме видеоконференции заслушает доклад главы "Росатома" Лихачёва о ситуации в городе Усолье-Сибирском и проведёт встречу с губернатором Нижегородской области Никитиным, - рассказали в пресс-службе Кремля.

Информация появилась на фоне британских публикаций о том, что "Темнейший закрылся в бункере" или вообще – заболел COVID-19. Однако Путин снова всех переиграл, отправившись в рабочую поездку, пока все остальные прячутся от вируса за закрытыми дверями.