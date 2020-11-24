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Ну и кто теперь в бункере? Путин переиграл британских конспирологов

24 ноября 2020, 20:10  •  96 • Политика
Путин посетит Нижегородскую область. Информация появилась на фоне информации из Британии о "бункере Темнейшего" и его болезни.
Кремль анонсировал первую за несколько месяцев рабочую поездку президента России Владимира Путина. Глава государства намерен посетить Нижегородскую область и заслушать там доклад главы "Росатома" Алексея Лихачёва.
Сообщается, что визит президента России назначен на среду 25 ноября. В планах главы государства посетить Российский федеральный ядерный центр и осмотреть разработки предприятия.
Также в этот день Путин в режиме видеоконференции заслушает доклад главы "Росатома" Лихачёва о ситуации в городе Усолье-Сибирском и проведёт встречу с губернатором Нижегородской области Никитиным, - рассказали в пресс-службе Кремля.
Информация появилась на фоне британских публикаций о том, что "Темнейший закрылся в бункере" или вообще – заболел COVID-19. Однако Путин снова всех переиграл, отправившись в рабочую поездку, пока все остальные прячутся от вируса за закрытыми дверями.

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