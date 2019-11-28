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Ну и кто "империя зла"? Коротченко провёл политический соцопрос в соцсети
28 ноября 2019, 14:09 • 85 • Политика
Военный эксперт Игорь Коротченко опросил пользователей Сети на тему о том, какую страну на сегодняшний момент можно считать "империей зла".
Какая страна на сегодняшний момент является "империей зла"? Такой вопрос задал своим подписчикам в Twitter военный эксперт и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
На момент публикации в голосовании приняли участие 2303 человека. На выбор было предложено четыре варианта ответа: КНДР, Иран, США и Россия. В голосовании с большим перевесом победили Соединённые Штаты.
Напомним, что термин "империя зла" был введён президентом США Рональдом Рейганом в отношении СССР 8 марта 1983 года - в самый разгар холодной войны. Таким образом он подчеркнул невозможность мирного сосуществования двух сверхдержав.
Фото: скриншот Twitter/@i_korotchenko
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