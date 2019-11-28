Ну и кто "империя зла"? Коротченко провёл политический соцопрос в соцсети

Какая страна на сегодняшний момент является "империей зла"? Такой вопрос задал своим подписчикам в Twitter военный эксперт и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

На момент публикации в голосовании приняли участие 2303 человека. На выбор было предложено четыре варианта ответа: КНДР, Иран, США и Россия. В голосовании с большим перевесом победили Соединённые Штаты.

"Для трезвого человека ответ очевиден", - пишет в комментариях Colonel2001 @colonel2001. "На данный момент 7% голосуют за Россию. Не братья и одомашненные либерасты", - отмечает Иван-ротный @markin_leonid. "США не империя зла, а его инструмент. Инструмент зла корпоративного и наднационального. Для него не существует стран и наций. Англия тоже в своё время выступала таким инструментом, а Украина и теперь выступает", - высказывает мнение Sunshine Blues @SunshineBluesRu.

Напомним, что термин "империя зла" был введён президентом США Рональдом Рейганом в отношении СССР 8 марта 1983 года - в самый разгар холодной войны. Таким образом он подчеркнул невозможность мирного сосуществования двух сверхдержав.

Фото: скриншот Twitter/@i_korotchenko