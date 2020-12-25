"Ну, ей-богу!": болтливые журналисты вывели Мишустина на эмоции

Михаил Мишустин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Премьер-министр попросил прекратить разговоры

Сегодня глава российского правительства Михаил Мишустин пообщался с петербургским градоначальником Александром Бегловым. Не обошлось без инцидентов. Так, второму лицу государства пришлось лично одергивать расшумевшихся журналистов.



Несмотря на то, что Мишустин начал беседовать с Бегловым, в зале продолжался гвалт. Главе кабмина пришлось сурово взглянуть на журналистов и попросить их продолжить разговоры за пределами помещения.

"Закройте дверь, пожалуйста. Ну, ей-богу!" – вознегодовал высокопоставленный госслужащий.

Председателя правительства явно удивило такое невоспитанное поведение корреспондентов – Михаил Мишустин даже приподнял руку в осуждающем жесте недоумения. Видеоролик опубликовал телеграм-канал "Другой Беляков".

Напомним, сегодня глава кабмина посетил город на Неве. В частности, Мишустин ознакомился с текущей эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге и попросил градоначальника поподробней рассказать о ситуации с COVID-19.

К слову, этим летом премьер остроумно подколол министров. Глава кабмина предложил подчиненным сходить к офтальмологу.