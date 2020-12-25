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"Ну, ей-богу!": болтливые журналисты вывели Мишустина на эмоции
25 декабря 2020, 21:25 • 16 • Политика
Премьер-министр попросил прекратить разговоры
Сегодня глава российского правительства Михаил Мишустин пообщался с петербургским градоначальником Александром Бегловым. Не обошлось без инцидентов. Так, второму лицу государства пришлось лично одергивать расшумевшихся журналистов.
Несмотря на то, что Мишустин начал беседовать с Бегловым, в зале продолжался гвалт. Главе кабмина пришлось сурово взглянуть на журналистов и попросить их продолжить разговоры за пределами помещения.
"Закройте дверь, пожалуйста. Ну, ей-богу!" – вознегодовал высокопоставленный госслужащий.
Председателя правительства явно удивило такое невоспитанное поведение корреспондентов – Михаил Мишустин даже приподнял руку в осуждающем жесте недоумения. Видеоролик опубликовал телеграм-канал "Другой Беляков".
Напомним, сегодня глава кабмина посетил город на Неве. В частности, Мишустин ознакомился с текущей эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге и попросил градоначальника поподробней рассказать о ситуации с COVID-19.
К слову, этим летом премьер остроумно подколол министров. Глава кабмина предложил подчиненным сходить к офтальмологу.
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