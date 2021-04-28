"Ну это разве не шизофрения?": Лавров затруднился ответить на заявления Чехии

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Министр не понял смысла действий Праги

Глава российской дипломатии Сергей Лавров высказался о ситуации с Чехией, которая обвинила РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Министр иностранных дел признался, что ему трудно рассуждать об этом.

Лавров отметил, что не понимает цели действий властей Чехии. Он назвал сложившуюся ситуацию сериалом, где полно шизофренических компонентов. Чешский президент Милош Земан не исключает возможности игры иностранных спецслужб. Однако он предложил учитывать и версию о халатном отношении владельцев склада, о чем говорилось еще в 2014-м, эта теория никогда не опровергалась. Лавров указал, что видные политики Чехии обвинили Земана в госизмене и раскрытии гостайны.

"Ну это разве не шизофрения? По-моему, чистой воды",

– сказал Лавров в интервью РИА "Новости".

Глава МИД РФ также подчеркнул, что у России никогда не было цели – портить отношения с Чехией. По его словам, версия о том, что Москву должна была нервировать отправка оружия этим болгарским бизнесменом на Украину, очередной бред.

При этом министр иностранных дел отметил, что Прага уверяет, что высылка наших дипломатов не связана с этой историей. Сотрудников российского посольства отправили на родину из-за того, что, по мнению чехов, они работают на спецслужбы.

Скандал вокруг Чехии разгорелся в середине апреля. Прага выслала 18 российских дипломатов. В тот же день Чехия обвинила Россию в причастности ко взрыву на складе во Врбетице. Местные СМИ даже заявляли, что следователи подозревают Александра Петрова и Руслана Боширова в том, что именно они устроили взрыв. Якобы ЧП должно было произойти после получения оружия владельцем, которым оказался болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев.