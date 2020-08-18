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НТКУ затравила мальчика, триумфально исполнившего «Смуглянку» в Лондоне
18 августа 2020, 22:25 • 35 • Украина
Национальная общественная телерадиокомпания Украины аннулировала заявку на детское «Евровидение-2020» двенадцатилетнего волынянина Максима Ткачука, который допустил настоящую «зраду», исполнив советскую песню «Смуглянка».
При этом, глава телерадиокомпании сопроводил отказ антигуманными комментариями, а его представители угрожали бабушке мальчика, его единственному опекуну.
Об этом сообщает Telegram-канал «Союз Православных Журналистов».
Как отмечают авторы, в Одесской епархии возмущены, что мальчика, исполнившего песню «Смуглянка», не пустили на Евровидение, в то время как дети политиков свободно поют о «русских в Лондоне», имея в виду сына экс-президента Украины Петра Порошенко.
Так, 18 августа 2020 года архидиакон Одесской епархии УПЦ Андрей Пальчук в эфире телеканала «Наш» прокомментировал отказ Национальной общественной телерадиокомпании Украины двенадцатилетнему волынянину Максиму Ткачуку в возможности принять участие в национальном отборе на Евровидение.
Как следствие, против мальчика началась самая настоящая травля в СМИ и соцсетях. При этом юный исполнитель привез на Украину победу сразу в трех номинациях песенного конкурса «Stars of the Albion» в Лондоне, обойдя представителей 23 стран.
«Священники Одесской епархии пригласили мальчика в Одессу и сняли клип «Смуглянка» с участием юного певца, для того, чтобы его морально поддержать. Клип набрал 7.5 млн просмотров.
Он пояснил, что на ребенка-сироту и его родных осуществлялось очень сильное давление со стороны местных властей, а его бабушку уволили сразу после того, как приземлился самолет из Лондона», – отмечается в материале.
По словам священника, заявку на участие Ткачука в детском Евровидении оформили священнослужители Одесской епархии, и были шокированы отказом Национальной общественной телерадиокомпании допустить ребенка к участию в конкурсе.
«Владыка Агафангел говорит, что это чистый фашизм, когда переключаются уже на детей. У нас очень много делают ошибок политики, и фабрики в «стране-агрессоре» работают, и всё остальное… Почему-то к ним никаких санкций нет – их дети поют «русские в Лондоне» и всё нормально. Здесь пацан простой, обычный, и самое главное, он – сирота», – сказал Пальчук.
Однако он подчеркнул, что в епархии не дадут «сломать» талантливого мальчика и будут «бороться за него до конца», чтобы сделать его «певцом с мировым именем».
Ситуацию также прокомментировал киевский журналист Александр Зубченко.
«Просто констатирую, что глава НТКУ Зураб Аласания редкая скотина, которая воюет с талантливым пацаном Максом Ткачуком. Это урод, ежегодно осваивающий полтора миллиарда гривен на производство телепродукта, который смотрит 100 человек, не пустил Максима на детское «Евровидение» – написал журналист в своём Telegram-канале.
Вот эта тварь, Аласания, устроил травлю мальчика и его бабушки.
«Пел «Смуглянку» и выступал в Лондоне на песенном конкурсе, одним из партнеров которого было «российское террористическое государство». Сука конченная, воюющая с сиротой. Еще представители НТКУ угрожали единственному родному человеку Максима – бабушке. Ублюдки, б@ять», – возмутился Зубченко.
В свою очередь одесский журналист Юрий Ткачёв в своём блоге назвал решение Национальной общественной телерадиокомпании Украины «шариковщиной».
«НСТУ аннулировал заявку на детское «Евровидение-2020» Максима Ткачука, который «посмел» в своё время спеть советскую «Смуглянку», за что был подвергнут травле и обвинениям в зраде.
Решение НСТУ, это, конечно, бред, мудизм и шариковщина в своих худших формах», – отметил одессит.
«Однако парадокс в том, что этим решением НСТУ, возможно, сделают доброе дело. Возможно, благодаря нему Максим ещё в юном возрасте осознает, что ему стоит поискать своё будущее в какой-то другой, менее съехавшей крышей стране, и в итоге у него всё будет хорошо. Пусть хоть у кого-то всё будет хорошо», – выразил надежду Юрий Ткачёв.
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