NRK: Норвегия превращается в пешку в опасной игре сверхдержав

«Нынешние действия НАТО делают мир небезопасным»

«Американская подводная лодка пришвартовалась в Тромсё уже во второй раз за последние двенадцать месяцев. К тщательно охраняемым воротам стянулись протестующие. Им не нравится, что Норвегия превращается в пешку в опасной игре сверхдержав. Тромсё – один из городов Норвегии, обязанный принимать корабли союзников. Вот почему Тёнснес стал одним из двух норвежских портов, куда заходят атомные подводные лодки стран НАТО, хотя муниципалитет изначально был против этого. Однако министр обороны уверяет, что правительство никогда не выбрало бы порт Тёнснес, если бы возникли сомнения в безопасности»,

– говорится в статье, опубликованной на сайте Норвежской национальной общественной телерадиовещательной компании NRK.

Лидер партии «Красные» Бьёрнар Мокснес (Bjørnar Moxnes) убеждён, что министр обороны недооценивает последствия возможной аварии или утечки ядерного топлива. К тому же, по его словам, Тромсё может превратиться в важную цель военной атаки.

А Хокон Элвенес (Håkon Elvenes), представляющий организацию «Нет атомным военным кораблям» напоминает – в Москве считают, что НАТО заходит слишком далеко.

Его поддерживает 22-летняя Альберте Теннё Беккхус (Alberte Tennøe Bekkhus), руководительница молодёжного крыла «Красных». По её мнению, нельзя критиковать одну только Россию, это однобокая позиция, ведь и Запад и Норвегия в частности тоже приложили руку к созданию сегодняшнего политического конфликта в Европе.

А в том, что риторика и политика НАТО в отношении России агрессивны и провокационны, есть доля и норвежской вины, поскольку Норвегия принимает у себя крупные военные силы, например, из США, уверена Беккхус.

«Норвегия, позволяя американским подводным лодкам находиться в своих портах, лишь ещё больше разжигает конфликт сверхдержав. Вот почему соглашение о военном использовании норвежских территорий, заключённое между Норвегией и США – большая ошибка, это сделает Норвегию менее безопасной»,

– пишет издание.

NRK напоминает, что Норвегия подписала дополнительное соглашение об оборонном сотрудничестве, которое вступит в силу весной, после того как его рассмотрят в стортинге. Это соглашение позволит Соединённым Штатам использовать определённые районы на территории Норвегии в «оговоренных военных целях».

Договор позволяет создавать на норвежских военных базах особые части для совместного использования силами Норвегии, США и других союзников. Таким образом, американцы смогут оснащать базы собственной инфраструктурой – за неё заплатят США, американские военные будут ею пользоваться, но принадлежать она будет Норвегии. Кроме того, американцы смогут проводить на территории страны учебные и тренировочные мероприятия. По мнению правительства Норвегии, всё это обеспечит оперативное подкрепление в случае войны или кризиса. При этом соглашение не ограничено по времени действия, но по истечении первых десяти лет его можно будет расторгнуть, уведомив вторую сторону за год.

«Это явно провокация. Вооружённые силы НАТО гораздо больше, чем у России. То, что мы подобным образом приглашаем к себе американские войска, делает ситуацию небезопасной. Это ненужная провокация, она может привести к усилению конфликта»,

– уверены авторы статьи Кнут Андерс Финнсет (Knut Anders Finnset), Марита Андерсен (Marita Andersen), Аннабелль Корвог Сёренсен (Annabelle Kårvåg Sørensen).

И хотя Беккхус подчёркивает, что никоим образом не защищает Россию, и что страны, разумеется, могут заключать любые военные союзы, какие пожелают, однако подобные действия НАТО она всё равно считает неуместными. И напоминает: когда в 2018 году проходили военные учения «Единый трезубец» (Trident Juncture) в Центральной Норвегии, Россия объявила, что проведёт испытательные пуски ракет в том же регионе, что не добавило спокойствия простым норвежцам.

NRK завершает статью словами Альберте Теннё Беккхус:

«По-моему, нынешние действия НАТО делают мир небезопасным. А Норвегия оказывается в ещё более опасном положении. И это особенно печально, ведь когда мы присоединились к Совету безопасности, мы утверждали, что Норвегия привержена принципам международного права, диалога, мира. Но всё оказалось не так – мы лишь делаем мир ещё более опасным».