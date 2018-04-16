Нравы «вашингтонского болота»: как ФБР дестабилизирует внутреннюю и внешнюю политику США

Бывший директор ФБР Джеймс Коми вступил в заочную перепалку с президентом США Дональдом Трампом. Экс-руководитель спецслужбы сравнил американского президента с мафиози. В свою очередь, глава Белого дома обвинил Коми в манипуляциях: по его мнению, расследование против Хиллари Клинтон было возобновлено ФБР не из соображений законности, а ради персональной выгоды руководителя ведомства. Эксперты считают, что Коми вёл свою игру и против Клинтон, и против Трампа, как это часто бывает в вашингтонском истеблишменте. На какие дивиденды рассчитывал экс-глава ФБР, разбирался RT.

Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил в интервью ABC News, что Москва может располагать компрометирующими материалами на президента США Дональда Трампа.

«Я думаю, что это возможно. Я не знаю», — заявил он.

По мнению Коми, Дональд Трамп принял решение отправить его в отставку из-за расследования предполагаемых связей между предвыборной командой республиканца и российскими властями во время президентской кампании 2016 года.

К таким выводам экс-руководитель ФБР пришёл после того, как узнал о встрече главы Белого дома с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым 10 мая 2017 года. Накануне этих переговоров Коми был отправлен в отставку решением Трампа. Также на встрече присутствовал посол России в США — тогда этот пост занимал Сергей Кисляк. Якобы во время встречи с российскими дипломатами Трамп заявил, что избавился от «серьёзного давления», уволив Коми. Тогда об этом сообщила газета The New York Times.

По словам Коми, именно в тот момент он понял, что был уволен не из-за ошибок, допущенных во время расследования действий Хиллари Клинтон, а из-за дела о связях Трампа с Москвой.

«Сливал засекреченную информацию»

В преддверии выхода в свет своих мемуаров «Высшая лояльность» бывший руководитель разведывательного управления поделился с журналистами личными впечатлениями о Дональде Трампе. По его мнению, Трамп непригоден к роли главы государства, хотя и является умным человеком.

«Меня не купить этими рассуждениями о том, что он умственно некомпетентен или находится на ранней стадии деменции. Он произвёл на меня впечатление человека с уровнем умственных способностей выше среднего, который следит за канвой разговора и понимает, что происходит», — заявил Коми.

Reuters

Непригодность Трампа к президентской работе связана с его моральными качествами, уверен Коми. В своей книге экс-глава ФБР сравнивает Трампа с мафиози, который во главу угла ставит лояльность подчинённых. Хотя первое впечатление, которое Трамп произвёл на Коми, было благоприятным, впоследствии он пришёл к выводу о лживости политика — сейчас Коми называет главу государства «патологическим лгуном».

Со своей стороны Дональд Трамп заявил, что Джеймс Коми заслуживает тюремного заключения за ряд совершённых им преступлений.

«На главные вопросы в книге Коми, получившей плохие рецензии, нет ответов. В их числе: как он сливал засекреченную информацию (за это — в тюрьму), почему он лгал членам конгресса (тюрьма), почему национальный комитет Демократической партии отказался передать свой сервер сотрудникам ФБР (почему ФБР не изъяло его)», — написал Трамп в Twitter.

Дональд Трамп не испытывает тревоги из-за готовящейся к публикации книги Коми «Высшая лояльность», заявила 14 апреля официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. По её словам, «американцы видят насквозь откровенную ложь» Джеймса Коми, который сейчас пытается восстановить утраченную репутацию.

По словам Трампа, он никогда не требовал от главы ФБР личной преданности.

«Я едва знал этого парня. Ещё одна его ложь», —написал президент в Twitter.

Трамп добавил, что Коми не умён и останется в памяти американцев самым плохим директором ФБР.

Напомним, президентская кампания в США 2016 года прошла на фоне громких политических скандалов. В июне 2016 года анонимные хакеры взломали сервер Демократической партии США. Из опубликованных злоумышленниками документов следовало, что Хиллари Клинтон не вполне честно выиграла партийные праймериз у другого демократа Берни Сандерса — бывшая госсекретарь воспользовалась поддержкой национального комитета партии.

«Почтовое дело»

Защищаясь, Хиллари Клинтон поспешила заявить, что за хакерским взломом якобы стояли российские власти, которые хотели увеличить шансы Дональда Трампа на победу. Эту версию опровергли представители сайта WikiLeaks, которые сообщили, что документы о подтасовке результатов праймериз были получены от представителей Демпартии. Однако сразу после победы Дональда Трампа на выборах американский Минюст и спецслужбы начали расследование возможного вмешательства России в президентскую кампанию в США. Хотя в расследовании до сих пор не появилось доказательств, Дональд Трамп систематически подвергается обвинениям в связях с Россией со стороны политических оппонентов.

Хиллари Клинтон

Reuters

Джеймс Коми стал директором ФБР в 2013 году, сменив на этом посту Роберта Мюллера. Коми лишился должности в мае 2017 года — Дональд Трамп неожиданно отправил его в отставку, заявив, что тот не способен эффективно руководить бюро.

При этом именно решение Джеймса Коми возобновить расследование против Хиллари Клинтон незадолго до выборов стало одним из факторов, обеспечивших победу Дональду Трампу. Помимо дела о фальсификации результатов партийных праймериз, с Хиллари Клинтон связан ещё один скандал. Будучи госсекретарём, она использовала для рабочей переписки личный почтовый ящик, уязвимый перед возможными атаками.

Кроме того, за такими действиями могла стоять попытка укрыть какие-то письма от внимания контролирующих официальных органов и общественности. Сама Клинтон объяснила свои действия тем, что так «было проще». Летом 2016 года ФБР, возглавляемое тогда Джеймсом Коми, пришло к выводу, что в действиях Клинтон не было состава преступления.

Однако буквально за месяц до выборов Джеймс Коми объявил о возобновлении расследования в отношении Хиллари Клинтон в связи с новыми обстоятельствами. За два дня до голосования «почтовое дело» было снова закрыто, однако репутации Клинтон уже был нанесён слишком большой урон.

Между двух огней

Джеймс Коми навлёк на себя гнев не только проигравшей выборы Хиллари Клинтон, но и Дональда Трампа. По мнению ряда наблюдателей, президент решил избавиться от Коми по политическим мотивам. Такую точку зрения, к примеру, высказал бывший пресс-секретарь Хиллари Клинтон Брайан Фаллон.

«Ирония увольнения Коми в том, что этот человек, который помог сделать Трампа президентом, был тем парнем, который вполне мог также свалить его», — так Фаллон прокомментировал увольнение Коми.

В своём недавнем интервью Джеймс Коми рассказал, что возобновил расследование против Клинтон незадолго до выборов исходя из того, что она должна была занять пост президента США.

«Если бы я скрыл всё от американского народа, то она стала бы в его глазах нелегитимной в тот же час, когда всплыла бы правда», — заявил Коми.

Это заявление экс-директора ФБР также вызвало поток гневных тирад со стороны Дональда Трампа. По мнению президента, Коми возобновил расследование против Клинтон в надежде получить работу после её победы на выборах.

В то же время сама Хиллари Клинтон возложила ответственность за своё поражение на выборах именно на Джеймса Коми. Следует также отметить, что в неформальных беседах во время президентской кампании 2016 года Коми отвергал заявления команды Хиллари Клинтон о связях кандидата-республиканца с российскими спецслужбами и политиками. Об этом незадолго до выборов сообщил телеканал CNBC, что также повысило шансы Трампа на победу.

Однако, как было установлено по итогам парламентского расследования в январе 2018 года, ФБР допустило ряд серьёзных нарушений, принимая решение о закрытии «почтового дела» в канун выборов. Конгрессмены-республиканцы выяснили, что бюро вынесло решение о неподсудности Клинтон ещё до ознакомления со всеми доказательствами по делу.

«Либо на тебя есть компромат, либо у тебя есть компромат»

Джеймс Коми мог завести дело против Клинтон, чтобы шантажировать её в будущем, ведь тогда он был уверен в её безоговорочной победе. Однако он не рассчитал усилий — на практике «почтовое дело» нанесло сокрушительный удар по предвыборным позициям Клинтон. Видя, что ситуация зашла слишком далеко, Коми попытался сгладить последствия своих действий, закрыв дело, полагают эксперты, но было уже поздно.

После того как хозяином Белого дома стал Дональд Трамп, Джеймс Коми перенёс своё внимание на расследование «связей республиканца с Россией», рассчитывая повысить таким образом свой политический вес. Последствием дела о «российском вмешательстве» стал не только хаос во внутриполитической обстановке в США, но также рост конфронтации в американо-российских отношениях.

Как пояснил в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Дональд Трамп считал, что Джеймс Коми намеренно плёл интриги против него, ведь было известно, что он сливал часть информации на сторону и тем самым формировал общественное мнение, когда ещё можно было избежать развития этой истории.

«Логика конфликта заключается в том, что Коми вёл свою игру и занимался собственным пиаром. Он играл как против Клинтон, так и против Трампа в определённые моменты», — подчеркнул Брутер.

Похожей точки зрения придерживается и доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш. По мнению эксперта, Коми руководствовался не столько соображениями законности, сколькопреследовал собственные интересы.

Слова Трама о том, что Коми возбудил дело против Клинтон в расчёте на будущие дивиденды, имеют под собой все основания, считает эксперт.

«Это обвинение абсолютно логично, если исходить из нравов вашингтонского истеблишмента. Рассчитывать на высокую должность там можно только в двух случаях, когда либо на тебя есть компромат, либо у тебя есть компромат», — подчеркнул Коктыш.

Коми рассчитывал, что после своей победы Клинтон вступит с ним в торг, чтобы похоронить историю «почтового дела».