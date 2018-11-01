NPR: Даже латыши против запрета русского языка в школах Латвии

Распространённость русского языка стала причиной ограничений

Со следующего учебного года в школах Латвии будет ограничено обучение на русском языке. Делается это, по уверениям властей, для защиты латышского языка. Однако далеко не все жители этой страны согласны с таким новшеством, причём среди несогласных есть и этнические латыши, говорится в статье, опубликованной на сайте американской сети радиостанций National Public Radio (NPR).

Смесь разных языков заполняет исторический центр Риги – в столицу Латвии приезжают туристы со всего мира. Но если вы прислушаетесь к разговорам местных жителей, вы можете услышать русскую речь с такой же вероятностью, как и латышскую. Распространённость русского языка в общественной жизни – это одна из причин, по которой правительство Латвии приняло закон, ограничивающий обучение на русском языке в латвийских школах, – пишет автор статьи журналист-международник Лусиан Ким (Lucian Kim).

«В нашей конституции говорится, что наш национальный язык – латышский, тогда как у себя дома вы можете свободно говорить на вашем родном языке – без каких-либо возражений. Фактически мы являемся национальным государством, то есть наше государство основано на общности языка, традиций и культуры», – цитирует издание Рихарда Колс (Rihards Kols), представителя националистической партии «Национальный альянс» в латвийском парламенте, выступающего за ограничение использования русского языка в школах.

NPR отмечает, что население Латвии сегодня – менее двух миллионов человек, и именно в этом причина того, что латыши пытаются защищаться от культурной и политической ассимиляции с большой Россией. В 2012 году в стране прошёл референдум, на котором две трети граждан Латвии выступили против предложения сделать русский язык вторым государственным языком.

После распада Советского Союза в Латвии осталась двуязычная система образования – обучение велось и на латышском, и на русском языках. В 2004 году было введено требование, по которому не менее 60% обучения в школах должно вестись на латышском языке. Новый закон требует, чтобы последние три года средней школы обучение проводилось исключительно на латышском языке.

Издание уверяет, что критикуют этот закон в основном представители русскоязычного сообщества. Они утверждают, что закон ущемляет их права, ведь обучение на английском и немецком языках никто не будет заменять латышским.

«Фактически русский не является иностранным языком в Латвии, на нём здесь говорят уже долгое время. Проблема этого нового закона об образовании заключается в том, что русский язык изгоняется из общества», – считает Деги Караев (Degi Karayev), активист, организовавший акции протеста против этого закона.

Караев занимается компьютерным программированием, у него двое детей и он опасается, что качество образования на латышском языке будет ниже, чем на русском, ведь не все учителя владеют государственным языком.

Этнический состав Латвии разнообразен: 60% населения страны – латыши, примерно четверть – русские, остальные – белорусы, украинцы, поляки и литовцы. С учётом такой смеси русский язык часто служит своего рода связующей нитью, особенно в Риге, где более трети населения – русские, вынужден признать Лусиан Ким.

В Иманте, одном из жилых районов Риги, довольно трудно найти людей, которые поддерживали бы новый закон.

«Это чистая политика. Если бы не было подобных запретов, в нашем обществе было бы гораздо меньше проблем. Те этнические русские, которые здесь живут, платят налоги, – почему их дети не могут проходить обучение в школе на своём родном языке?», – не понимает Эрик Дарзникс (Erik Darznieks). Он этнический латыш, но, по его словам, ему удобнее говорить на русском языке. С его точки зрения, главная угроза для латышского языка – это то, что его носители массово уезжают из Латвии в Западную Европу. С тех пор, как Латвия вступила в Евросоюз в 2004 году, сотни тысяч латвийских граждан покинули эту страну.

По мнению автора статьи, этнических русских в Латвии можно разделить на три группы: «верные граждане», которые счастливы быть гражданами Латвии и Евросоюза, «нейтральные» русские, которые не поддерживают ни правительство Латвии, ни правительство России, и «российские соотечественники», которые во всём прислушиваются к Москве.

Вот за последними, судя по всему, и следит латвийская служба безопасности. Так, согласно очередному докладу этой службы, «одной из главных угроз для Латвии» является «использование Кремлём методов гибридной войны». В этом докладе упоминается имя гражданской активистки Елизаветы Кривцовой, юриста по образованию. Кривцова считает, что называть противников нового закона о языке «агентами Кремля» – это самый простой способ избежать серьёзных дебатов.

А латыш Эрик Дарзникс смеётся над тем, что критиков нового закона о языке называют приспешниками президента России Владимира Путина. «Я никогда не считал себя приспешником Путина или частью пятой колонны. Мне вообще всё равно, что какие-то политики думают обо мне», – говорит он.

Кривцова, этническая русская, родившаяся и выросшая в Риге, теперь чувствует себя чужой в собственной стране. Поэтому она через суд пытается бороться с новым законом.

Однако министр образования Латвии Карлис Садурскис (Karlis Sadurskis) утверждает, что главная цель закона – остановить поляризацию двух крупнейших этнических групп в Латвии.

«Если наши дети не учатся вместе, трудно представить, что наше общество может стать целостным, руководствоваться едиными ценностями, отмечать общие праздники и придерживаться единого взгляда на нашу страну», – сказал он.

Он уверяет, что новый закон укрепит гражданское самосознание всех граждан Латвии независимо от того, на каком языке они говорят у себя дома, на такой позитивной ноте заканчивает статью NPR, пытаясь доказать читателям, что цели у нового закона – благие. Забывая при этом, куда ведёт дорога, выстланная благими намерениями.