Ножки не модельные: Мать выбросила из окна роддома чужого кроху

Жуткое по своей циничности убийство расследуют сейчас в Узбекистане. Здесь в городе Наманган на днях обнаружили под окнами роддома изувеченные тела двух новорожденных девочек.

Младенцев попытались спасти, но травмы оказались не совместимы с жизнью. Обе девочки умерли.

Изучая обстоятельства, следователи выяснили ужасающие подробности: малышек выкинули из окна роддома. По данным Генпрокуратуры, обе девочки родились 2 сентября. Их мамы лежали в одной палате. Но одной не понравились ножки новорожденной - мол, не модельные, искривленные.

Женщина, как пишет om1.ru, расстроилась из-за ножек и выбросила ребенка в окно. А вместе с ним и чужого кроху - соседки по палате.

Сейчас возбуждено сразу два уголовных дела - на мать и на сотрудников роддома: по умышленному убийству и по ненадлежащему исполнению своих профессиональных обязанностей.