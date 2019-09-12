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Ножки не модельные: Мать выбросила из окна роддома чужого кроху

12 сентября 2019, 13:24  •  72 • В мире
В Узбекистане, как предположили следователи, роженица выбросила из окна роддома чужого кроху, а вместе с ним и свою малышку. Сообщается, что матери не понравились ножки младенца - не модельные, а искривленные.
Жуткое по своей циничности убийство расследуют сейчас в Узбекистане. Здесь в городе Наманган на днях обнаружили под окнами роддома изувеченные тела двух новорожденных девочек.
Младенцев попытались спасти, но травмы оказались не совместимы с жизнью. Обе девочки умерли.
Изучая обстоятельства, следователи выяснили ужасающие подробности: малышек выкинули из окна роддома. По данным Генпрокуратуры, обе девочки родились 2 сентября. Их мамы лежали в одной палате. Но одной не понравились ножки новорожденной - мол, не модельные, искривленные.
Женщина, как пишет om1.ru, расстроилась из-за ножек и выбросила ребенка в окно. А вместе с ним и чужого кроху - соседки по палате.
Сейчас возбуждено сразу два уголовных дела - на мать и на сотрудников роддома: по умышленному убийству и по ненадлежащему исполнению своих профессиональных обязанностей.

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