Ножками пройдите! Путин научил чиновников правильной работе с народом

Путин обсудил с президиумом Госсовета и АСИ качество и доступность госуслуг. Президент России дал совет чиновникам "ножками пройти" по пути, по которому идёт предприниматель.

Президент России Владимир Путин дал указание чиновникам, особенно в регионах, лично посмотреть на те проблемы, с которыми сталкиваются люди. Это произошло на заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ), посвященном повышению доступности и улучшению качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты.

Мероприятие состоялось в четверг 15 апреля в режиме онлайн. Глава государства поднял важную тему проверки уровня качества обслуживания населения. Президент отметил, что прежде чем решать какие-то проблемы – необходимо лично посмотреть, что происходит.

Вы самостоятельно и вместе с предпринимателями часто ножками проходили по пути, по которому идёт предприниматель. По сути это ни что иное как "контрольная закупка", как говорили в правоохранительных органах, в ОБХСС,

- отметил Владимир Путин.

По его словам, после этого сразу станет понятно, что там происходит в реальной жизни, на земле. Сразу станет ясно, где конкретные проблемы, с которыми сталкивается человек. А после этого можно уже обсуждать способы решения этих проблем, в том числе при помощи новых технологий.