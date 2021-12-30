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Нож в спину России: Вице-канцлер ФРГ замахнулся на "Северный поток - 2"
30 декабря 2021, 15:20 • 306 • Политика
Германия может ввести санкции против газопровода "Северный поток - 2" в случае военного конфликта между Россией и Украиной. Такую меру не исключил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.
Роберт Хабек уточнил, что немецкое правительство не собирается вмешиваться в процесс сертификации проекта, передаёт агентство DPA. Санкции возможны только в том случае, если Москва и Киев начнут открытый конфликт.
- сказал немецкий вице-канцлер.
Он также положительно отозвался о переговорах между Россией и США относительно ситуации на Украине, которые запланированы на 10 января.
Как известно, газопровод "Северный поток - 2" связывает Россию и Германию через Балтийское море и идёт в обход транзитных стран. США неоднократно пытались препятствовать строительству трубопровода, но Берлин вступался за "СП-2" и призывал Вашингтон прекратить вводить санкции.
Жители Германии резко высказались в адрес Украины из-за газового вопроса. Граждан возмущает "нытьё о миллиардных потерях Украины".
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